Soluciones W: La historia de Diana y el legado de Emilio

La historia de Diana Solís es un testimonio de lucha, resiliencia y esperanza. A sus 17 años, esta joven ha enfrentado pruebas inimaginables. Cuando tenía apenas 12 años, un accidente marcó su vida para siempre: una lancha fantasma le arrebató a su hermano menor y le dejó sin sus piernas. Como si esto no fuera suficiente, la violencia en su territorio la obligó a desplazarse junto con su madre y su hermana menor desde Nariño hasta Bogotá. Ahora viven en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, donde su madre, cabeza de hogar, lucha día a día por sacar adelante a su familia.

A pesar de todo, Diana no se ha rendido. Con una dulzura y determinación admirables, sigue adelante con su educación en el Colegio SaludCoop Sur. Sin embargo, su movilidad ha sido un obstáculo constante. Sus prótesis le generan dolor e inestabilidad, y sin un medio de transporte propio, depende de que alguien la lleve y la recoja del colegio. Muchas veces, esto no es posible, lo que ha afectado su asistencia y su estado emocional. Diana sueña con independencia, con poder trasladarse sola y no sentirse una carga para los demás. Por eso, su profesora Angélica Jara decidió escribir a Soluciones W y pedir ayuda para conseguir una bicicleta o moto eléctrica que le permita moverse con libertad.

Lo que Diana no imaginaba era que su historia llegaría a los oídos de una familia en Estados Unidos que, a pesar del dolor, ha encontrado en la generosidad una forma de honrar a su hijo Emilio. Él era un niño de siete años que libró una dura batalla contra el cáncer y que, aunque físicamente ya no está, sigue dejando huella en este mundo. Sus padres, David y su esposa, han convertido su dolor en amor y en acción, ayudando a quienes más lo necesitan. Al conocer la historia de Diana, no lo dudaron: en nombre de Emilio, donaron la bicicleta eléctrica que le permitirá recuperar su autonomía.

“Gracias, Emilio. Gracias”, fueron las primeras palabras de la profesora Angélica al recibir la noticia. En medio de la emoción, el impacto de este gesto trascendió más allá de lo material. Esta donación le dará a Diana la posibilidad de moverse sin depender de otros y le recordará cada día que hay personas en el mundo dispuestas a tender una mano, a compartir su amor y a transformar vidas.

David y su esposa, colombianos residentes en Estados Unidos, han demostrado que la solidaridad no conoce fronteras y que, aunque Emilio ya no esté físicamente, su legado sigue vivo en cada acto de bondad que realizan. Hoy, su luz ilumina el camino de Diana, quien podrá continuar sus estudios y su vida con mayor independencia y dignidad.

Escuche la historia completa a continuación:

Escuche W Radio en vivo aquí: