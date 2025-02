El laberinto de los dineros de la salud II

Las diversas rutas de los dineros

Los pasos del laberinto de los dineros de la salud marcan varias rutas. Un funcionario del más alto nivel del gobierno Petro confirmó ayer a La W que por un lado está la EPS Coosalud y los recursos que estarían sacando a través de empresas espejo; por otro lado está Mario Urán en donde vía Coosalud y otras EPS se garantiza un cuantioso flujo de recursos hacia un grupo de IPS agrupadas bajo el paraguas de unas empresas de papel fuera de Colombia; y por otro lado están las irregularidades en el manejo de los recursos de la salud de los profesores en Fomag, donde la instrucción de cambiar contratistas se dieron, pero su ejecución se quedó en la vicepresidencia de contratación derivada de Fiduprevisora.

Por eso hasta ahora hemos revelado tres nombres claves en el laberinto presente: Mario Urán, John Mauricio Marín y Laura Sarabia.

¿Por qué engavetaron informe de irregularidades de amiga de Laura Sarabia?

Un laberinto bien hecho no debe ser fácil de resolver. Debe estar lleno de largos caminos que no llevan a ningún lado y otros con destino incierto. En el caso de los recursos de la salud sorprende que la respuesta descoordinada del presidente Petro y la ministra de relaciones exteriores, pues el primero señaló en su trino de anoche que no hubo informe para definir la salida del superintendente Luis Carlos Leal, mientras que su entonces mano derecha afirmó en chat con La W que hubo un informe, que ella no entregó y que, de hecho, tiene toda la trazabilidad.

Las disonancias internas quedan en evidencia con información recogida y confirmada por dos fuentes de la Casa de Nariño que reconocen la distancia entre la entonces jefe de despacho, Laura Sarabia, y el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín.

Según una de las fuentes, en marzo de 2023, Sarabia intentó bloquear el nombramiento de Marín en la Fiduprevisora, pues existía interés de su parte por tener el control de esa entidad a través de un tercero. Pero Augusto Rodríguez, director de la UNP y amigo del presidente, terminó ejerciendo presión para conseguir que se diera la publicación del nombramiento de Marín como jefe de la entidad, tal y como lo confirmó ayer en conversación con la Unidad Investigativa de El Tiempo.

Sin embargo, en septiembre de 2023, justo cuando regresó Sarabia al gobierno, luego de haber dimitido por el escándalo Marelbys Mesa, relatan miembros del primer círculo del presidente que la ahora directora de Prosperidad Social promovió junto a su amigo y padrino de matrimonio, Jaime Ramírez Cobo, el nombramiento de la novia de este, Daniela Andrade, para ser la vicepresidenta de contratación derivada de la Fiduprevisora aunque la hoy ministra Laura Sarabia asegura que en septiembre de 2023 no la conocía.

Daniela afirma haberse retirado de la Fiduprevisora “por motivos personales” luego de los escándalos de UNGRD y Fomag en mayo de 2024, La W conoció un informe que desde la Secretaría de Transparencia le entregaron al presidente Gustavo en el primer trimestre de 2024 y que daba cuenta de la conducta irregular de la funcionaria a cargo de la administración de los recursos del magisterio.

El informe, que también fue conocido por Laura Sarabia, concluía que Daniela Andrade podría resultar responsable de los siguientes delitos: concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad, soborno y detrimento patrimonial todos ellos relacionados con contratos de transacción que ascienden a más de 1 billón 372 mil millones de pesos. “De ahí pudo salir comisión para Andrade, Cobos y Sarabia”, señaló uno de los involucrados en la indagación.

Dentro del reporte que el secretario preparó junto a su equipo y que luego presentó al presidente y a Sarabia, se habló incluso del desvío de dineros hacia España para garantizar su blanqueamiento. Ahí no hubo denuncia, ni escándalo. Andrade se fue a casa para luego ser designada notaria en Bogotá. Y el informe presentado con señalamientos de presuntos delitos de índole penal terminó engavetado.

