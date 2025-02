Nombramiento de Mauricio Marín fue un acuerdo con la bancada del partido de La U: Augusto Rodríguez

Augusto Rodríguez, director de la UNP, habló en los micrófonos de La W sobre lo revelado en la investigación de La W: ‘El laberinto de los dineros de la salud’, y su presunta cercanía con Jhon Mauricio Marín, expresidente de la Fiduprevisora.

Para iniciar respondió tajantemente que NO llevó a Marín a esa entidad, “yo tuve conocimiento del señor Marín por una conversación que tuve con el señor presidente debido a una llamada que recibí de Marín en febrero o marzo donde ponía una queja, que era que había sido acordado como la representación de un partido político en el Gobierno. Yo no estuve metido nunca en temas de acuerdos políticos”.

Además, destacó que él nunca lo presentó para el cargo y contrario a lo que aseguró la canciller en su cuenta en X, “Laura Sarabia sí sabía perfectamente de dónde venía Jhon Mauricio Marín, el Gobierno había conformado sus mayorías, sus alianzas, los partidos que habían entrado con el Gobierno. No sé por qué ahora dice que ella no sabía y por qué me vincula a mí si ella sabía de donde venía y podría saber por qué estaban demorando eso”.

Agregando que “yo no tenía una amistad cercana con John Mauricio Marín”.

En esa línea, el director de la UNP mencionó que no sabe por qué la canciller lo quiere “salpicar” en ese nombramiento, “ella sabe perfectamente que no tuve que ver y sabe perfectamente de dónde viene el señor Mauricio Marín y quiénes y cómo llegó allí, pero decidió incluirme en esta situación y pienso que puede ser por unas alertas que hice sobre la señora Daniela Andrade Valencia”.

Por otra parte, afirmó que “el nombramiento de John Mauricio Marín fue un acuerdo que hubo con la bancada del partido de La U, eso es lo que yo tengo entendido. En ese momento estaban manejando la política el ministro Alfonso Prada, estaba el doctor Lizcano en el Dapre, y Laura Sarabia en la Jefatura del Despacho, quien estaba enterada de primera mano de lo que pasaba y de las órdenes del presidente”.

En ese sentido y a pesar de contradecir a la actual canciller, Rodríguez dejó claro que no está “en una confrontación con Laura Sarabia ni es contrincante de ella en el Gobierno”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Nombramiento de Mauricio Marín fue un acuerdo con la bancada del partido de La U: Augusto Rodríguez 37:03 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí