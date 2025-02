Así se planeó el diseño de producción de la película ‘The Brutalist’, nominada a los Oscar

Imagen de referencia de The Brutalist. Foto: Getty Images.

Patricia Cuccia, nominada al Oscar en la categoría de ‘Diseño de producción’ por la película ‘The Brutalist’, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre lo que significó para ella trabajar en esta producción.

En primer lugar, señaló que lo más retador para esta película es que tuvo que hacer una tienda de muebles, “íbamos a grabar en Hungría y yo vivo en Canadá, entonces me tocó conseguir un contenedor y llenarlo de todas las cosas que se vendían en la tienda de muebles que iba a formar parte del set. Tuve que conseguir piezas que se parecieran, no tenía ayuda, así que me tocaba sola y al final lo logré, pero el contenedor terminó llegando un día antes de empezar las grabaciones”.

Asimismo, comentó que “los muebles tenían que parecer sacados de catálogos, tenían que ser muebles que fuesen producidos en masas. El desafío para esta película era trasladar todos los muebles necesarios para que esa zona en la que estábamos se pareciera a Filadelfia, que hoy en día es muy diferente el centro de Europa a lo que es Estados Unidos”.

Por otra parte, destacó que su parte favorita de trabajar en películas como esta es la investigación, “durante el proceso de preproducción nosotros hacemos mucha investigación, específicamente en películas como esta que son de otra época. Buscamos arquitectos que fueran de esa misma escuela para imaginarnos un poco cuáles podían ser las influencias en la película”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

