“Como vicepresidenta y como ministra no tuve garantías para avanzar en el cambio”: Francia Márquez

En diálogo con La W desde su natal Suárez, Cauca, la vicepresidenta Francia Márquez conversó sobre su salida del Ministerio de la Igualdad, tras advertir que su vida y la de su familia corren peligro por las denuncias sobre corrupción que ha hecho y por “señalar lo que está mal”.

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, le preguntó a la vicepresidenta si consideraba que su trabajo en el Gobierno de Gustavo Petro se había visto obstaculizado, algo que ella misma confirmó.

“Como vicepresidenta y como ministra no encontré las garantías necesarias avanzar de manera significativa en este cambio que le hemos presentado al país, sin embargo, eso no ha sido obstáculo. Contra viento y marea yo he avanzado gracias a un equipo maravilloso que me ha acompañado tanto la Vicepresidencia en el Ministerio de la Igualdad”, aseguró la vicepresidenta de Colombia en La W.

Asimismo, destacó también que hubiera preferido ejercer sus funciones e implementar sus proyectos con un mayor apoyo y acompañamiento del Gobierno.

“Pero bueno, sigo trabajando por este país, tengo convicción por la transformación de las condiciones de vida de la gente más excluida, de la gente más vulnerable, yo represento la voz de quienes no han tenido voz en el poder (…) Estoy llevando resultados y he contribuido con todo mi esfuerzo y el de mi equipo”, dijo.

¿Cuál será el rol de la vicepresidenta Francia Márquez en lo que queda de Gobierno?

Al ser consultada sobre las acciones que llevará a cabo en el Gobierno, ahora solo desde su cargo de vicepresidenta, Francia Márquez fue enfática en que no dejará el cargo.

“Yo recibí un mandato del pueblo, fui elegida por la gente y voy a cumplir con eso. A mi me eligieron para ser vicepresidenta y eso es lo que estoy siendo, desde allí he ejercido algunas funciones de coordinación interinstitucional, funciones que siguen estando en un decreto en el que espero poder seguir avanzando y cumplir”, comentó, mencionando la inauguración de una sede de educación superior en su natal Suárez, Cauca.

Escuche la entrevista en La W:

Play/Pause “Como vicepresidenta y como ministra no tuve garantías para avanzar en el cambio”: Francia Márquez 09:30 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí