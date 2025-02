El determinador de todo esto fue Federico Gutiérrez: Luz María Zapata sobre salida de Asocapitales

Luz María Zapata confirmó en los micrófonos de La W que saldrá de la dirección ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), tal y como lo había revelado en primicia Julio Sánchez Cristo.

Según expresó, “me voy feliz y tranquila, la verdad me voy orgullosa porque Asocapitales queda en un punto muy alto, era una responsabilidad que me habían encomendado los alcaldes, incluso Federico Gutiérrez que fue el gestor de todo esto, hace 7 años fue uno de los que me impulsó, pero bueno las cosas cambian”.

En cuanto a su decisión de renunciar a la indemnización, detalló que lo hizo para poder salir “tranquila” del cargo. “Yo tengo claro quién fue el determinante de todo esto porque he sufrido violencia de género, maltrato, acoso laboral, pero no me importa, eso es el pasado, yo me caracterizo por siempre mirar al futuro.”

“El alcalde, el determinador de todo esto, no se informa, es un alcalde mal informado, entonces cuando entró hace un año a sacarme no sabía que yo tenía un periodo fijo hasta julio del 2026, no se había informado que tengo 57 años y que estoy protegida por la estabilidad laboral reforzada, que ahí es donde se hacía muy onerosa mi salida de Asocapitales, porque la indemnización es muy alta”, agregó.

Así mismo, destacó que “no vale la pena continuar donde estoy, es un año muy complejo para Asocapitales, entendí que no puedo seguir acá, ya no soy el motivo de unión de los alcaldes como siempre lo fui, ahora soy un motivo de división y por eso doy un paso al costado para que ellos consigan la persona que los represente a todos”.

Por otra parte, fue clara al decir que el determinador de su salida fue el acalde de Medellín, Federico Gutiérrez, “he tratado de hablar muchas veces con el alcalde y no lo logré, y no entiendo su cambio de posición, que salga a respaldarme contundentemente en 2018 y en la Asamblea del año pasado llegó acusándome de malos manejos. El señor Federico Gutiérrez ha sido una persona muy compleja, no entendí su cambio, él lo sabrá bien”.

En esa línea, señaló que su dignidad no tiene precio, y aunque la indemnización era importante, “en la vida no todo es plata, puse todos factores y estoy convencida que estoy haciendo lo correcto que es salir y dejarlos tranquilos”.

Por último, habló sobre su futuro político y aseguró que ya ha recibido 5 propuestas, sin embargo, para este primer semestre del año tiene otros planes. “No quiero pensar en qué viene para mí en el segundo semestre de este año, voy a escuchar y a estar pensando qué va a ser mi futuro, hasta julio eso es lo que quiero hacer”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

