No estoy de acuerdo con que una persona denunciada por violencia de género esté en Gobierno: Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez conversó en los micrófonos de La W sobre su salida del Ministerio de la Igualdad, tras advertir que su vida y la de su familia corren peligro por las denuncias sobre corrupción que ha hecho y por “señalar lo que está mal”.

De igual manera, la funcionaria se refirió a las diferencias que tiene con el ministro del Interior designado, Armando Benedetti, y Laura Sarabia, actual canciller de Colombia.

“Ustedes sabe que hay varios escándalos de corrupción, esta misma semana me he enterado, a través de ustedes, de escándalos de corrupción al interior de la salud, y otros y en ese sentido, eso no está bien, ese no es el Gobierno que elegimos. Yo no hice campaña para elegir un Gobierno que tenga esas expresiones de corrupción”, dijo.

Destacando que “no somos el único gobierno que lastimosamente tiene personas que se presta o hacen parte de estos entramados. En otros gobiernos los escándalos de corrupción han sido terribles, pero en términos de la coherencia tenemos que combatirlo”.

En esa línea, la vicepresidenta comentó que ha encontrado una cultura de la corrupción, “me sorprende que la gente tiene impregnado prácticas de corrupción que no deberían de ser y nuestro papel es seguir esforzándonos para transformar esas realidades”.

Por otra parte, se refirió a la denuncia que hay en contra de Armando Benedetti por violencia de género y comentó que “yo he sido honesta de expresar al país que no tengo tolerancia con las violencias contra las mujeres, por eso le pedí al presidente que me permitiera liderar la política de género. Cuando yo empecé la campaña no conocía de esas situaciones, me enteré como ustedes de las denuncias de la esposa de Benedetti y eso es una razón para decir no estoy de acuerdo”.

“No estoy de acuerdo con que una persona que ha sido denunciada por su propia pareja por violencia basada en género, violencia sexual, sea parte del Gobierno, eso es incoherente con lo que dijimos en campaña”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

