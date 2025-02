No recomendamos a nadie en el Gobierno: alcalde Yahir Acuña por investigación de dineros de la salud

La W continúa con la lupa puesta sobre la salud de Colombia, recorriendo el laberinto donde se pierden los recursos de este sector. Por este motivo, conversamos con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien es mencionado en la investigación.

Sobre su relación con la familia Jaller y Tony Negrete, el alcalde aseguró que nunca en su vida ha coincidido, ni siquiera en espacios sociales, con estas personas.

“Pido celeridad en las investigaciones y que se judicialice a los responsables de haber desviado los recursos de la salud, eso no puede ser un periódico de ayer, estamos hablando del derecho a la vida, el Estado debe garantizar el esclarecimiento de los hechos”, aseguró.

Es importante destacar que el alcalde Yahir Acuña pertenece al Partido de la U, donde según fuentes, junto a Erasmo Zuleta, Dilian Francisca Toro y Wilson Carrillo, habrían recomendado a Mauricio Marín, de los principales señalados en este entramado, como presidente de la Fiduprevisora.

“Yo tengo diferencias claras con este Gobierno, desde el debate de campaña hemos tenido distancias, nosotros no hemos recomendado a nadie en el Gobierno Nacional, mucho menos a quienes hacen parte de este desafortunado episodio (…) No tenemos nada que ver con los nombres que surgen en la investigación, solo hemos sido compañeros de partido, pero eso no me hace partícipe de sus conductas”, cerró.

