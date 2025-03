“Petro ha sido incapaz de poner fin a la corrupción”: senador Paulino Riascos

El senador Paulino Riascos, director del partido Alianza Democrática Amplia (ADA), que formaba parte del Pacto Histórico, pasó por los micrófonos de La W.

Habló sobre las recientes críticas que ha hecho al Gobierno del presidente Gustavo Petro, así como la discusión que tuvo recientemente con miembros de la coalición de Gobierno, y en la que incluso intervino el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático.

Riascos, quien renunció en 2024 al Pacto Histórico, habló sobre las denuncias por presunta corrupción en el Gobierno, las divisiones dentro del oficialismo y las críticas a Armando Benedetti y Laura Sarabia.

“Lo que ha hecho este Gobierno, en muchas ocasiones, no es lo que se prometió. Se han dado cambios en la estructura administrativa, pero la corrupción sigue vigente en muchos sectores. La corrupción no es algo que se acaba de la noche a la mañana, pero la verdad es que no podemos seguir viviendo con la sensación de que nada está cambiando. No es justo que sigamos pagando por errores del pasado”, dijo el senador.

Y agregó “a veces me siento frustrado porque uno lucha por un cambio, pero la corrupción es tan profunda que cada vez que creemos que estamos dando un paso hacia adelante, nos damos cuenta de que todo sigue igual. Lo que está pasando hoy en el Gobierno es un reflejo de la falta de voluntad para hacer que las cosas cambien de verdad”.

Sobre las críticas que ha lanzado al gobierno, Riascos negó que su postura corresponda a una estrategia para acercarse a la oposición. “Lo que he hecho en el Congreso lo he hecho como Paulino Riascos, como un hombre campesino humilde con mi integridad propia”.

“No me considero parte de la oposición, porque siempre he estado dispuesto a apoyar lo que sea bueno para el país, sin importar quién esté en el Gobierno. Mi compromiso es con Colombia, no con un partido o una posición política. En ocasiones, las decisiones que tomo pueden coincidir con el Gobierno, pero eso no significa que esté del lado de la oposición, sino simplemente que busco el bienestar de la ciudadanía”, señaló.

Y negó haber defendido a Miguel Uribe, como se le señaló, en la discusión que protagonizó la semana pasada en el Congreso con miembros del Pacto Histórico: “Defendí a dos periodistas que estaban siendo maltratados”, dijo.

