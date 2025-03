Presidente de la Corte Constitucional se defiende ante recusación: “no me debo a políticos”

En entrevista con La W, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, respondió a la recusación que fue interpuesta en su contra dentro del trámite de la reforma pensional. Indicó que tiene total independencia en respuesta a dicha recusación que se fundamentó en su pasado, hace más de 50 años, en las juventudes conservadores en Tunja.

“Algunos creen que por haberlo hecho cuando tenía 14 años entonces pude estar incurso en una situación que puede generar un problema de imparcialidad. Le corresponde a la sala decidir si corresponde o no la recusación” respondió.

En el mismo sentido, el presidente de la Corte Constitucional recordó que llegó a la Corte no por el lado de la terna del presidente de la república sino ternado por el Consejo de Estado, y tampoco recibió el “guiño” del expresidente Duque ni de sector político alguno. “No me debo al Centro Democrático ni al Partido Conservador ni me debo a partidos y movimientos políticos” dijo.

Asimismo, se refirió a las relaciones con el gobierno nacional luego de la frustrada reunión convocada por el presidente Gustavo Petro, luego de que los presidentes de las altas cortes (entre ellos él) se abstuvieran de acudir al encuentro.

El magistrado Ibáñez aseguró que desde que tuvo conocimiento de la invitación aceptó la misma sin vacilaciones, sin embargo, el objeto de la misma cambió de enfoque y ya no era un saludo protocolario por parte del presidente sino una especie de conversatorio, al cual era inconveniente asistir porque ya se había radicado el proyecto de decisión sobre la reforma pensional.

“Ahí entonces cuando empezamos a mirar los temas del diálogo, son los que corresponden a la agenda que tiene la Corte Constitucional para resolver sobre este y otros procesos en ese punto nosotros todos debemos mantener una distancia con cualquier actor inclusive político” explicó el magistrado Ibáñez.

Frente a si la cancelación de su participación en la mencionada reunión tuvo que ver con las críticas que ha lanzado el Jefe de Estado a la Corte por decisiones adoptadas en el pasado, el magistrado Ibáñez afirmó que de ninguna manera se trató de una represalia o un acto de descortesía con el presidente Petro.

“El presidente está en todo su derecho de observar, criticar, después de comentar una decisión de la Corte, como cualquier ciudadano, en segundo lugar tiene todo su derecho de convocar a las personas que considere necesarias para efectos de contar con algún respaldo y lo puede hacer. Nosotros tenemos que estar por encima de esas circunstancias” dijo.

Adicionalmente, indicó que mantienen siempre la disposición de reunirse con el Jefe de Estado, y que frente a circunstancias externas como marchas como las que se han vivido a las afueras del alto tribunal “no se dejan presionar por ningún tipo de actuación”.

