Transportadores piden soluciones al MinDefensa ante la negativa de porte legal de armas

El nuevo ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, respondió a los gremios y bases camioneras a su solicitud de portar armas en las vías del país por los altos índices de inseguridad que vienen afrontando, el titular de esa cartera fue enfático en manifestar que “el monopolio de armas debe estar en la fuerza legítima del Estado”, lo que desde luego es una negativa a la petición de los camineros.

Ante ese escenario, quien se pronunció en entrevista con La W fue Alejandro Quiroga, presidente de la Asamblea Nacional del Transporte, uno de los firmantes de la misiva donde se hicieron varias peticiones al nuevo MinDefensa.

En sus declaraciones, el líder gremial aseguró que si ya no se permitirá el porte legal de armas a los camioneros, se necesitan entonces soluciones estructurales que garanticen la seguridad para los transportadores en todas las carreteras del país.

“Primero, solicitamos que se implemente una política integral de seguridad en el transporte que el Ministerio de Defensa no tiene. Por eso hemos solicitado una reunión urgente con el ministro de la Defensa, ¿por qué si no existe una política integral de seguridad en el transporte, pues cómo hacemos para tomar acciones contundentes?, la respuesta del ministro se refiere a solo al tema legal de armas, pero no resuelve los demás puntos y no resuelve el problema de la seguridad”, aseguró.

Así mismo, desde la Asamblea Nacional del Transporte se explicó que para los transportadores de carga el porte legal de armas no es la solución final para los problemas que tienen los camioneros del país en las carreteras, al expresar que son conscientes que frente a un retén de un grupo armado donde se podrían encontrar con varias personas fuertemente armadas, el llevar un arma no les permitirá generar ningún tipo de respuesta.

Sin embargo, se explicó que no solo son los grupos al margen de la ley las amenazas del sector, ya que también son víctimas de robos, asaltos, amenazas que lamentablemente no están teniendo confrontación por parte de las autoridades competentes y allí es donde consideran que el porte legal de armas podría significar una defensa.

Sobre este punto, el gremio camionero, a través de su presidente, aseguró que ya se hicieron propuestas al MinDefensa buscando generar alguna estrategia para enfrentar la delincuencia, pero sin tener alguna ejecución.

Quiroga agregó que “frente a un retén de un grupo armado con fusil no hay nada que hacer, pero frente a esta situación nosotros hemos propuesto que destinen recursos; antes veíamos las tanquetas, hoy en día las tanquetas están en el piso”.

Añadió: “también hemos propuesto que se haga una red de comunicación segura, porque es que desafortunadamente las redes que a veces se utilizan los transportadores están infiltradas y crear una red de comunicación segura que permita en tiempo real prevenir, disuadir y contener estas acciones criminales”.

El gremio camionero reiteró que la otra medida que pueden tomar como una posible solución es que el nuevo MinDefensa acepte prontamente reunirse con los voceros del sector para, desde allí, poder encontrar soluciones, por lo que se reiteró que los transportadores siguen atentos a que también se responda esa propuesta.

Finalmente, la Asamblea Nacional del Transporte se unió a las declaraciones que en su momento han dado otros gremios camioneros sobre que son muchos los puntos y carreteras del país que en la actualidad tienen serios problemas de seguridad, lo que hace cada día menos viable y rentable el negocio de transportar.

