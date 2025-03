Está en riesgo el pluralismo informativo: abogado sobre transmisión de consejos de ministros

El abogado y exjefe de regulación de la Agencia Nacional de Televisión Juan Pablo Salazar pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la transmisión de los consejos de ministros del Gobierno Petro en los canales privados de televisión.

En primer lugar, señaló que “lo que hemos visto las últimas semanas es el abuso en el uso de los espacios de televisión y esta palabra abuso no es propia de Juan Pablo Salazar, es propia de una sentencia de la Corte Constitucional. La Corte señala que el presidente no puede suspender el servicio de televisión en cualquier momento porque la información que da el presidente debe ser oportuna, objetiva y no pude hacerlo de forma abusiva”.

Añadiendo que, debido a esta situación, “está en riesgo el pluralismo informativo y la libertad de expresión por estas intervenciones desmesuradas en tiempo y en extensión, por tanto, se está afectando el derecho de los televidentes a usar el servicio de televisión”.

En esa línea, explicó que las expresiones que se escuchan en el consejo de ministros no son actos de Gobierno y, en su opinión, posiblemente puedan ser propósitos político partidistas.

“Aquí la autoridad en la materia es la Comisión de Regulación de Comunicaciones y su sala de contenidos audiovisuales y es a ella la que le corresponde tomar decisiones”, mencionó.

Por otra parte, destacó que el presidente tiene la facultad de dirigirse al país, pero la Corte lo condiciona e “ir más allá es un abuso de poder y posiblemente allí tenga otras consecuencias jurídicas y políticas”.

“El presidente, bajo la norma colombiana, tiene unas franjas de televisión en un canal institucional y está llamado a usarlo. Hay que balancear, los colombianos se informan a través de la televisión y necesitan ver al presidente cuando pasen situaciones de urgencia, pero el ciudadano ve televisión para divertirse, además los operadores de servicio de televisión tienen una expectativa de ingreso”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

