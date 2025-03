Cerco jurídico a MinComercio: denuncia penal, tutelas y llamamiento a conciliación

Hace unos días revelamos la lista que entregó Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y actual ministro de Comercio, a la fiscal general. Según la afirmación del ministro Reyes, las personas relacionadas en el listado recomendaron nombrar o mantener funcionarios en la Dirección de Impuestos y Aduanas, algunos en puestos cruciales para el contrabando.

Entre los mencionados hay compañeros de Reyes en el Gobierno como el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, y el embajador en Reino Unido, Roy Barreras. También aparece el procurador general Gregorio Eljach y el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

En la lista hay 38 legisladores, varios de ellos son miembros de la bancada de la oposición.

Desde el mismo día de la publicación, el ministro Luis Carlos Reyes viene recibiendo peticiones públicas y presiones privadas para que se retracte.

Algunas de esas peticiones ya empiezan a convertirse en reclamos judiciales.

Por ejemplo, el senador del partido opositor Centro Democrático, Enrique Cabrales Baquero, que figura en la lista bajo el nombre de ‘Kike’ Cabrales, dice que no es cierto que él haya recomendado para director seccional de la DIAN en Sincelejo a Víctor Adolfo Gomes-Casseres, como lo indica el documento en poder de la Fiscalía. Es más, sostiene que él no ha hablado jamás con el ministro Reyes. Desde luego, esta no es una lista de interlocutores del entonces director de la DIAN, sino de recomendadores.

El senador Cabrales interpuso acción de tutela y al mismo tiempo una denuncia penal contra el ministro Luis Carlos Reyes.

La norma determina que la acción de tutela sólo se podrá ejercer si no existe otra vía jurídica de hacer valer el derecho, por eso suena raro que active tutela y denuncia penal al mismo tiempo, pero esa es la estrategia de dos carriles que escogió el senador Enrique Cabrales.

El embajador en Reino Unido, Roy Barreras, también niega haber recomendado a alguien, más allá de una secretaria que estaba casada con un escolta suyo. Sin embargo, figura en la lista recomendando candidatos para las direcciones de Impuestos y Aduanas en Cali y Buenaventura, incluyendo a Jerlin Arley Campo Angulo, el actual director de la DIAN en Buenaventura.

El embajador Barreras citó al ministro Luis Carlos Reyes a una diligencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá, lo cual indica que su camino será una demanda de responsabilidad civil. Es decir, aspira a que el exdirector de la DIAN lo indemnice por haberlo mencionado.

Para llegar a un resarcimiento monetario, Roy Barreras debe demostrar el daño. Por otra parte, él mismo acepta haberse reunido con Reyes pero no haberlo amenazado, como interpreta el director de la DIAN.

Por otra parte, el Juzgado 53 Civil del Circuito de Bogotá recibió una petición de tutela del representante a la Cámara conservador por Antioquia, Nicolás Echeverry Alvarán.

El congresista Echeverry dice que no conoce al ministro Luis Carlos Reyes ni a Héctor Campos Mora, a quien habría recomendado para dirigir la Dian en Maicao, de acuerdo con la lista.

La tutela del representante Nicolás Echeverry reclama el derecho al buen nombre por la mención y debe ser resuelta la próxima semana.

Además de estos procesos judiciales que están en marcha, podrían surgir otros tantos en los próximos días porque están cursando derechos de petición con vocación litigiosa contra el exdirector de la Dian.

¿Ante este cerco jurídico, qué piensa hacer el ministro Luis Carlos Reyes?

La respuesta es sencilla: se ratificará.

En su declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, reiteró que entregó la lista a la Fiscalía y se reafirmó en todo lo que dijo aquí, en entrevista con La W.

Bonus track

Juan Fernando Petro negó que hubiera ido a visitar al director de la Dian, Luis Carlos Reyes, junto con César Augusto Valencia, el emisario del presunto zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, para recomendar que se nombrara como director de la Dian en Buenaventura a John Freddy Toro, conocido con el remoquete de ‘El burro’.

Juan Fernando Petro dice que fue a la Dian pero a una reunión de algo que llamó “el colectivo”.

Colectivo o no, la Dian respondió a El Reporte Coronell un derecho de petición informando que el hermano del presidente llegó a la sede de la Dian en Bogotá el lunes 29 de agosto de 2022 a las 10:57 de la mañana y entró a la dirección general, es decir, a la que era en ese momento la oficina de Luis Carlos Reyes.

Por lo demás, ¿qué tenía que hacer en la Dian el hermano del presidente de la República?