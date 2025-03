“La casa la vamos a arreglar nosotros mismos”: MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre la entrada y salida de actores armados por las fronteras de Colombia.

Dijo que no van a depender de los vecinos porque “la casa la vamos a arreglar nosotros mismos”.

Sobre el anuncio de un proceso de paz y la erradicación cultivos ilícitos en el Catatumbo, el ministro dijo que el plan va a ser controlar, estabilizar y proteger el territorio.

“No es erradicar la mata per se, si no transformar de qué van a vivir nuestros campesinos (…), en el Catatumbo no hay solo Coca”, comentó.

El objetivo será el control de territorio y corredores para que los campesinos regresen a sus tierras.

Sobre Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, respondió que su meta será combatir la ilegalidad dentro de la institución y adelantar investigaciones, pues los responsables “deben pagar”.

Por último, dijo que están investigando el atento a la vicepresidenta Francia Márquez.

Escuche la entrevista completa a continuación:

