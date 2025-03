Dionne Warwick habló en La W sobre su vida, sus grandes éxitos y su amistad con Roberta Flack

La legendaria Dionne Warwick es cantante, actriz y presentadora de televisión, a lo largo de su carrera, ha ganado numerosos premios, entre ellos seis Grammy; además, fue incluida en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Salón de la Fama de los Grammy, y muchos más reconocimientos como el Grammy a ‘Trayectoria Artística’.

Warwick pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre lo que ha sido su camino en la música, destacando su amistad con Roberta Flack, con quien compartió la canción ícono en la historia ‘Killing Me Softly’.

“Es una grabación de hace casi 45 años, es maravillosa, recuerdo a Roberta como una persona muy cariñosa, una amiga de años, la conocí en la universidad donde trabajaba, la visité varias veces (…) Elegir una de mis canciones es difícil, pero me quedo con ‘Killing Me Softly’”, relató.

Reviva la interpretación de ‘Killing Me Softly’ por Dionne Warwick con Roberta Flack en los 80’s:

Es importante destacar que ‘Killing Me Softly With His Song’, de Dionne Warwick con Roberta Flack tiene el Grammy a ‘Mejor Interpretación Pop Vocal Femenina’ en 1974 y estuvo en el top #1 en los Estados Unidos en 1973.

“Me parece maravilloso como mis canciones han trascendido en el tiempo, impactando a las generaciones jóvenes, amo que tengan esa forma de ser apreciadas por todo tipo de público, me siento orgullosa de poder ofrecerlas”, reflexionó.

Finalmente, aseguró que recuerda a Roberta Flack como una profesora, por la educación y el trabajo de la música que realizaron juntas.

“Cuando pienso en ella, tengo claro que dejó un legado en la música, para apreciarla, para amarla, el legado se su vida se pueden apreciar incluso después de la muerte”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

