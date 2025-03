En plena audiencia renuncia abogada de Juan José Acosta Osío

Luis Fernando Acosta Osío es la cabeza del grupo que controla la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano de Barranquilla. A pesar de los numerosos cuestionamientos que pesan contra él, los procesos judiciales en su contra no avanzan.

El nombre de Acosta Osío alcanzó la triste celebridad nacional cuando hice pública la prueba de que el senador Eduardo Pulgar intentó sobornar al juez Andrés Rodríguez Caez.

Pulgar le explicó al juez y al alcalde de Usiacurí, Atlántico, que intercedía por sus amigos que manejaban la universidad.

“Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen pa ver si me pueden ayudar hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente... Aquí hay un negocio... Ustedes me dicen... y yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’lante. Así de sencillo”.

Después concretó la oferta de lo que sus amigos de la universidad estaban dispuestos a dar 200 barras, es decir 200 millones de pesos:

“Si los manes son juiciosos. Si yo le digo: hey doc esta vaina vale 200 barras. Él me dice: ¿a qué horas y dónde? Así, pa hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos” ).

Por este intento de soborno, grabado por el juez Andrés Rodríguez Caez, Pulgar terminó condenado, estuvo en la cárcel desde donde siguió manejando su feudo político, salió y a Acosta Osío nadie lo ha tocado.

Hace unos días sucedió esto es una audiencia judicial. Luis Fernando Acosta Osío fue confrontado por la abogada Claudia Patricia Cristancho Torres, quien aseguró que renunció a la defensa de su hermano Juan José Acosta, rector de la Universidad Metropolitana, por tres razones: Su estado de salud, el no pago de sus honorarios y la más importante de todas porque según ella “la estaban involucrando en actos de corrupción”. Por favor oigan lo que pasó en la audiencia.

El Reporte Coronell habló con la abogada Claudia Patricia Cristancho.

Play/Pause En plena audiencia renuncia abogada de Juan José Acosta Osío 11:22 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Como les había contado, las investigaciones contra los Acosta Osío no avanzan.

Para tratar de callar mis denuncias sobre este caso, hace un tiempo Luis Fernando Acosta Osío pretendió afirmar que yo había recibido pagos del Hospital Metropolitano, cuando era manejando por su contraparte. Su afirmación es totalmente falsa.

El caso de Acosta Osío está en manos de la unidad nacional contra la corrupción de la Fiscalía General de la Nación.