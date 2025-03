Manolo Cardona sobre la serie ‘Medusa’: “Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”

Manolo Cardona. Foto: (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

En diálogo con La W, el actor, director y productor colombiano Manolo Cardona compartió detalles acerca de la producción de ‘Medusa’, una serie de suspenso ambientada en Barranquilla que se estrenó en Netflix el pasado 5 de marzo.

Para Cardona, lo más importante de esta serie es aquel protagonista intangible que es la capital del departamento del Atlántico, pues representa a aquella Colombia que “casi no vemos en nuestras series”.

Además, el actor se refirió al éxito que ha tenido la producción apenas dos días después de su estreno, pues ya se ha convertido en la más vista de Netflix en este momento: “Estoy muy orgulloso de esta noticia”.

Sobre la interpretación de su personaje, llamado Danger Carmelo y quien tiene acento de la costa Caribe –pese a que Cardona no es oriundo de esta región–, Cardona reconoció que “no es fácil hablar barranquillero, para nada”.

“Tuvimos una coach de acento que estuvo todo el tiempo con nosotros en el set y en las escenas para que saliera de la forma más natural posible. Seguramente caeremos en errores, pero hicimos un trabajo muy arduo, que nos llevó mucho tiempo” aseguró, agregando que la producción fue elaborada con “mucho respeto y cariño hacia nuestro Caribe y Barranquilla”.

Frente a las críticas que ha recibido por parte del público, Cardona aseguró que las recibe “con mucho respeto” y aseguró que entiende a la gente.

En ese sentido, agregó: “Cada uno de los que estuvimos ahí hicimos nuestro mejor trabajo. Lo hacemos con toda la responsabilidad, como se debe preparar un personaje (…) la gente está en su derecho de decir lo que quiera, de expresarse, no me lo tomo personal porque sé el trabajo que se hizo detrás. Al que le guste, bienvenido; al que no, respeto su punto de vista”.

En cuanto a la historia de la serie, el actor aseguró que esta “no está basada en ninguna familia barranquillera” como se especuló en su momento. Para Cardona, “el equipo de marketing de Netflix son unos genios” e insistió en que “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

Frente a las escenas adultas, Cardona relató que la producción contó con una coordinadora de intimidad: “Se ven los límites, se plantean las escenas, se habla con el director para saber qué quieren (…) Juana Acosta es mi mejor amiga desde que tengo 13 años, así que tenemos mucha confianza y era más fácil esa intimidad entre los dos que con una persona que no conoces”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que la serie tenga una segunda temporada, Cardona respondió: “Depende de Netflix, ellos tienen unos días para tomar decisiones según el recibimiento que ha tenido la serie”.

La trama de ‘Medusa’ sigue a Bárbara Hidalgo (interpretada por Juana Acosta), una empresaria de la costa atlántica que, tras sobrevivir a un intento de asesinato poco antes de asumir la dirección de un poderoso conglomerado familiar, regresa para descubrir al culpable. En su búsqueda, cuenta con la ayuda del investigador Danger Carmelo, interpretado por Manolo Cardona.

‘Medusa’ también cuenta con las actuaciones de Sebastián Martínez, Carlos Torres, Mabel Moreno y Diego Trujillo.

Escuche esta entrevista en La W:

