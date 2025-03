Quería invertir mi dinero y mis obras de arte: Libbie Mugrabi sobre disputa con Art Capital

Libbie Mugrabi, exesposa del coleccionista de arte David Mugrabi, cuya familia poseía la colección privada de Andy Warhols más grande del mundo, habló en los micrófonos de La W sobre la disputa legal de la socialité neoyorkina por esta obra.

Mugrabi se encuentra en medio de una disputa legal luego de que Art Capital Group no le concediera un préstamo de 3 millones de dólares, a pesar de que ofreció como garantía una obra de Jean-Michel Basquiat y una serie de retratos de Jacqueline Kennedy Onassis de Andy Warhol.

En primer lugar, explicó que no entiende qué fue lo que pasó, “un hombre llego a la casa y pensamos que nos iban a dar un préstamo a cambio de la obra y después supe que no nos podían dar ese préstamo. Simplemente se llevaron su obra en un carro y la obra está valorada en un millón de dólares”.

Añadiendo que “yo estoy tratando de reorganizar mis finanzas, yo soy una coleccionista de arte y diseñadora de modas, había pasado mucho tiempo en Europa y quería mover mis finanzas, es lo que hace la gente que está en ese negocio. Quería invertir mi dinero y mis obras de arte. El mercado del arte estuvo terrible durante la administración Biden, por eso me vi impulsada a ofrecer la obra a cambio de un préstamo”.

Asimismo, Mugrabi destacó que “nunca haré de nuevo este tipo de negocios, he estado a lo largo de los años involucrada en el mundo del arte y nunca había presentado una situación como esta. Descubrí el lado oscuro del arte, yo pensé que era un negocio de lujo, honesto, que se da simplemente con un apretón de manos, así que me arrepiento de no haberle preguntado a mi exesposo sobre estas personas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: