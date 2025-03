Así está el ambiente para aprobar la ruptura de la Alianza Verde: congresistas debaten

El partido Alianza Verde tomaría una decisión clave este lunes 10 de marzo: la división de la colectividad, solicitada por la senadora Angélica Lozano, y los representantes Katherine Miranda, Catherine Juvinao y Carolina Giraldo, Alejandro García y Cristian Avendaño.

En debate en La W, los representantes García y Duvalier Sánchez se pronunciaron acerca del ambiente para la decisión que tomará el partido y que será clave de cara a las elecciones de 2026.

García, quien fue uno de los congresistas que pidió la división formal del partido, defendió la solicitud y dijo que este no sería un hecho inédito en la política colombiana: “Esto no es la primera vez que ocurre en Colombia, ya sucedió anteriormente con el Polo Democrático y Dignidad. Esperamos que sea un divorcio tranquilo, armónico, respetuoso, pues porque nadie va a querer obligar a dejar a su pareja allí”.

Además, insistió en que dentro del partido no han encontrado un camino claro y que, por lo tanto, la mejor opción es separarse: “El año pasado estábamos internamente buscando resolver las diferencias, buscando que el partido fuera la independencia, y lo que nos encontramos es que no hay un camino en este sentido. Entonces lo mejor es que cada uno tome su lado”, agregó.

La reunión en la que se discute la escisión avanza en el Hotel Tequendama. Según los estatutos del partido, la separación debe ser aprobada por las tres cuartas partes del directorio nacional, conformado 58 miembros. Es decir, alrededor de 44 integrantes tendrían que votar a favor. Entre esos integrantes se encuentran todos los congresistas de la Alianza Verde y representantes regionales.

Por su parte, el representante Duvalier Sánchez aseguró que la división no es el camino: “En este partido hay diversidad y no hay una jefatura única. Aquí a nadie se le ha silenciado por expresar sus opiniones o por hacer oposición”, señaló.

Y agregó: “Los partidos tienen crisis, pero lo que los saca adelante son las causas. Porque si no, pues se crearían partidos con cada coyuntura. Y partidos perfectos no hay, como no hay santos en política”.

De aprobarse la escisión este lunes 10 de marzo, la solicitud de escisión de Alianza Verde será enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE), que tardará aproximadamente dos meses en dar su veredicto. Con ello, se crearía un nuevo partido en el país, producto de esa división.

De hecho, hay quienes aseguran que lo que busca un sector del partido es una nueva personaría jurídica para promover la candidatura de Claudia López a la Presidencia en 2026. García reconoció que hay diferencias al respecto dentro del grupo que busca separarse: “Al menos tres de los seis congresistas que estamos promoviendo la escisión hemos acompañado proyectos distintos al de Claudia. Yo puntualmente le hice campaña a Sergio Fajardo”.

Por el momento, La W conoció que en contra de la escisión votarían los congresistas Iván Name, Olga Lucía Velásquez, e incluso el mismo Duvalier Sánchez. También hay varios diputados en contra.

