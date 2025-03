“Corte Suprema tiene los chats”: Reyes sobre presuntos recomendados de políticos a cargos en la Dian

En diálogo con La W, el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes conversó acerca de su denuncia en la que advirtió que Adelina Covo –suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti– y Nicolás Petro –hijo del presidente Gustavo Petro– le habrían pedido las aduanas de Barranquilla y Cartagena cuando era director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

En cuanto a los chats y lista de recomendados que probarían las presiones de políticos sobre ciertos nombramientos, Reyes afirmó que esa información ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Según el exministro Luis Carlos Reyes, eso lo hizo por “las presiones de las que yo fui objeto en la Dian“.

“Yo me di cuenta de que eso iba a ser inevitable por toda esta presión que había en el Congreso en contra mía porque, como dirían ellos, yo no colaboraba. Cuando yo me di cuenta de que mi salida de la Dian era inminente, yo allegué ese documento que se conoce y narré muchos de estos detalles en la Fiscalía General de la Nación, lo he puesto en conocimiento de ellos”, relató.

En ese sentido, aclaró que, el hecho de no haber mencionado antes estos hechos frente a los medios no significa que no los haya llevado ante la justicia: “Hoy en día, la Corte Suprema de Justicia tiene absolutamente todos estos chats y cuenta con todo lo que necesita para actuar”.

Además, Reyes aclaró que, si bien ofreció entregar los chats a la Fiscalía cuando los necesitaran, estos aún no están en poder del ente acusador: “Yo me puse completamente a disposición de la Fiscalía (…) después de que la Corte Suprema de Justicia empezó a investigar, (absolutamente todos los chats) relacionados con las personas que me escribieron directamente a mí están allá (en la Corte)”.

