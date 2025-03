Las tres hojas de vida que Armando Benedetti le envió al entonces director de la Dian

Al ministro del Interior, Armando Benedetti, le salió el tiro por la culata. Quería poner en la picota pública al exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, antiguo director de la Dian, para cobrarle los señalamientos que ha hecho en su contra y terminó forzándolo a revelar pruebas de sus recomendaciones.

Conforme a lo que informamos hace unos días, según la lista entregada por Luis Carlos Reyes a la Fiscalía hace un año, Armando Benedetti recomendó a tres personas para que ocuparan puestos claves en la Dian.

Reyes se quedó sin trabajo la semana pasada, pero no sin evidencias.

Todo empezó con la publicación de una entrevista a la actual suegra de Benedetti, Adelina Covo, que se volvió noticia más por lo que no dijo que por lo que dijo.

La entrevista, en la que doña Adelina considera una atenuante en la conducta de Benedetti que haga señalamientos borracho, fue respondida por un trino de Luis Carlos Reyes en estos términos:

“La señora Adelina estaba en sus cinco sentidos cuando con Nicolás Petro me pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de @AABenedetti. Afortunadamente, mis convicciones y las instrucciones de @petrogustavo estaban alineadas: cero clientelismo", dijo.

Es decir. Reyes, quien hasta hace unos días era parte del Gobierno Petro, reconoce que el presidente dio instrucciones contra el clientelismo, pero al mismo tiempo dice que el hijo del presidente, Nicolás Petro, estaba asociado con Armando Benedetti y con la suegra de este último, Adelina Covo de Guerrero, para poner fichas claves en puestos de la Dian.

Poco después, el ministro del Interior, Armando Benedetti, contestó en este tono:

“¡@luiscrh miente! Durante su gestión en la Dian el contrabando se disparó como nunca y convirtió la entidad en la agencia de empleo de los amigos de ‘Pitufo’. Ahora, además de mentiroso, pretende ocultar su ineptitud. El déficit fiscal de 2024 se debió a su desastrosa baja recaudación. Y como Ministro de Comercio Exterior no hizo absolutamente nada“, expresó.

Agrega: “Hoy miente en sus redes sociales y quiere llamar atención en un intento desesperado por ganar likes ahora que está desocupado. He dado poder a mi abogado para que adelante las acciones legales a las que hay lugar por su infamia”.

Más le valiera no haberlo dicho. Luis Carlos Reyes no escribió nada. Simplemente, replicó el mensaje de WhatsApp que le mandó Armando Benedetti, prueba plena del ejercicio de influencias, y que empieza así:

“Es Benedetti. Cuando puedas me regalas una llamada”

Eso lo escribió el ahora ministro del Interior a las 8:29 de la noche del miércoles, 17 de agosto de 2022, es decir, cuando el Gobierno Petro apenas empezaba.

Al minuto recibió la llamada.

Algo debió pasar en la conversación porque en el siguiente mensaje ya Benedetti no tutea a Reyes, sino que lo trata de usted y le dice “señor director”:

“Feliz noche señor director, con base en la conversación sostenida, le hago estas iniciativas para su consideración:

Directora de la Dian en Barranquilla, doctora Nancy Patricia Holguín.

Director de impuestos en Barranquilla, doctor Alejandro Gutiérrez Casas.

Director de Aduana en Cartagena, doctor Mario Olea Vega.

Al final vuelve a tutear. Las hojas de vida fueron enviadas a las 10:13 de la noche de ese 17 de agosto.

El Reporte tuvo acceso a esas hojas de vida completas que muestran la identidad de los recomendados de Armando Benedetti, y aparentemente también de Nicolás Petro, para los puestos claves de Impuestos y Aduanas en la costa.

La primera recomendada para ser directora regional de la Dian en Barranquilla, es decir, jefe de impuestos y aduanas en la mayor ciudad de la costa, es Nanci Patricia Holguín, una funcionaria oriunda de Sogamoso, Boyacá, que desde 2014 es directora de impuestos de Barranquilla.

Se equivocan quienes afirman que Luis Carlos Reyes la llevó a la Dian, en la Dian está desde hace 30 años. En 1995 entró como supernumeraria y fue nombrada directora de impuestos en Barranquilla en el gobierno Santos. Aquí cabe anotar que al menos en dos ocasiones, en los últimos 20 años, se ha hablado de la existencia de una Dian paralela en Barranquilla.

Benedetti quería que le nombraran a doña Nanci directora de la Dian en Barranquilla y también recomendó el remplazo de ella como director de impuestos.

El recomendado para el puesto era el abogado Jesús Alejandro Gutiérrez Casas, quien fue procurador delegado para la vigilancia preventiva de la Función Pública, entre 2021 y 2022, cuando la también barranquillera Margarita Cabello era procuradora general.

El señor Gutiérrez Casas fue designado hace poco, en septiembre del año pasado, como delegado del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad Abierta y a Distancia (Unad).

El tercer recomendado de Armando Benedetti para ser director de la Aduana en Cartagena, el principal puerto del Caribe, se llama Mario Bernardo Olea Vega.

Lleva 33 años en la Dian y actualmente es Inspector de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena desde julio de 2013.

Como dato curioso, la metadata de la hoja de vida del señor Olea Vega, enviada por Benedetti, muestra que la hizo en julio de 2022, antes de la posesión de Gustavo Petro.

Ante la evidencia publicada por el exministro Luis Carlos Reyes, el ministro Benedetti trinó diciendo que no era congresista, ni tenía influencia alguna cuando envío el WhatsApp.

Lo cierto es que el mensaje de texto fue enviado, como se los contamos, el 17 de agosto. Desde el 11 de agosto, 6 días antes, el presidente Gustavo Petro había anunciado que Armando Benedetti sería el embajador en Venezuela.

Es natural que el ministro argumente que para la fecha del WhatsApp aún no se había posesionado. Sin embargo, existe también el delito de tráfico de influencias de particular.

Según Luis Carlos Reyes, él le informó al presidente Petro acerca de todas las recomendaciones de personajes prominentes para puestos claves en la Dian, incluyendo los tres recomendados de Armando Benedetti.

