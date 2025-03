Son prisioneros de la Carlos Patiño: general Federico Mejía por comunidades en El Plateado

Este lunes, 10 de marzo, por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, pasó el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, para referirse a la reciente liberación de 29 uniformados en el Cauca que habían sido secuestrados por la misma población y, además, para analizar la coyuntura de orden público que se vive en esa zona del país, especialmente en El Plateado.

Le puede interesar Ocho miembros de la estructura Carlos Patiño están planeando una nueva asonada en el Cañón del Micay

“Lo que hemos encontrado después de haber ingresado el 12 de octubre es que la población de El Plateado es laboriosa y trabajadora. Es una población que ha sido sometida por más de 8 años”, contó.

Así mismo, el general Mejía destacó que esta comunidad, al igual que las que se encuentran en el Cañón del Micay “son prisioneras de la Carlos Patiño”, estructura que hace parte de las disidencias de las Farc.

Sin embargo, resaltó que estas poblaciones “no se levantan pensado en cómo atacar al Ejército, sino en cómo continuar cultivando porque no hay otra opción. Se levantan a trabajar y no a pensar en cómo quemar una tanqueta”.

Sobre los hechos violentos, el oficial denunció que la comunidad fue engañada y manipulada por el grupo armado Carlos Patiño, quienes difundieron información falsa sobre supuestos planes del Gobierno para erradicar 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

Entonces, la comunidad actuó enardecida porque supuestamente iban a acabar con lo único que tienen en este momento para subsistir.

El comandante explicó que la liberación de los uniformados se logró tras un acuerdo mediado por la Defensoría del Pueblo y la MAPP/OEA, en el que se comprometieron a atender las necesidades de la comunidad.

Más de cinco mil personas participaron en la asonada, pero fueron integrantes de la estructura delincuencial quienes “prácticamente violentaron a los soldados y trataron de quemar vivos a nuestros hombres dentro de las tanquetas y todas las acciones que realizaron allá en el territorio”.

El comandante informó que se cuenta con material probatorio para judicializar a los responsables de las agresiones y el secuestro de los uniformados.

Además, el grupo delincuencial obligó a la población en el sector de Peaje a quemar las instalaciones donde funcionaba una estación de la Policía.

“Estas disidencias están operando ya como civiles, es decir, se están involucrando en medio de la comunidad para poder llevar a cabo este tipo de acciones. Eso lo han venido haciendo toda la vida, al igual que el ELN, que es bien difícil de neutralizar, precisamente porque utiliza estas prácticas. Estas estructuras también lo hacen para confundir su accionar delictivo y coaccionar al pueblo, vistiéndose de civil”, recalcó Mejía.

Ante la situación, el general resaltó que se realizó un repliegue táctico temporal en El Plateado, evitando el uso letal de la fuerza y saliendo del sector.

“Pero ya inició la retoma y ya estamos de nuevo dentro de El Plateado desactivando elementos explosivos instalados por los ilegales”, aseveró.

Finalmente, el comandante de la Tercera División del Ejército Nacional reiteró el compromiso del Ejército de permanecer en la zona para garantizar la seguridad y permitir el desarrollo de los planes y proyectos prometidos por el Gobierno Nacional.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Son prisioneros de la Carlos Patiño: general Federico Mejía por comunidades en El Plateado 15:04 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: