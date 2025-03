Con miras a 2026, Lozano y Salamanca debaten sobre ruptura de Alianza Verde

La Alianza Verde avanza en un proceso de fractura interna irreversible, en el que partirán cobijas en el marco de un proceso de derecho comercial, del que se espera que salga un nuevo partido político en Colombia.

En entrevista con La W, la senadora Angélica Lozano, y el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, hablaron sobre esta separación y las implicaciones que tendrá en el futuro político de la colectividad. Eso, luego de que ayer se aplazara por 8 días más la decisión.

Por un lado, la senadora Angélica Lozano confirmó que el grupo de congresistas que se apartará de la Alianza Verde construirá una nueva alternativa con miras a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

“Construimos con muy buen ambiente, con gratitud, decirnos adiós mutuamente, reconociendo la historia. Gracias al Partido Verde, hemos ganado. Los que se quedan siguen en una lucha bonita, y los que nos vamos también. Vamos a hacer rancho aparte”, dijo.

También confirmó que, en el marco de la creación de ese nuevo movimiento, por lo menos ella está “jugadísima” con Claudia López para las elecciones de 2026: “otros tendrán otras opciones, pero claro, vamos a llevar al Senado y a la Cámara a la mejor gente, y a construir una alternativa política que compita con la derecha y con la izquierda”.

¿Cómo quedará la Alianza Verde?

Por su parte, el representante Jaime Raúl Salamanca, quien permanecerá en la colectividad, reconoció que esta decisión tendrá un gran impacto de la colectividad: “Sale un sector del partido, un sector de seis congresistas y algunos dirigentes, pero se queda también otro grupo importante”.

Y agregó: “obviamente que afecta porque son grandes seres humanos, grandes líderes, pero también el reto es fortalecer el partido, seguir creciendo y presentar unas listas atractivas a la ciudadanía”.

Sobre la votación para formalizar el divorcio, Salamanca explicó que la sesión se levantó para ayer para definir los detalles del proceso: “Lo que se vota son las cláusulas del divorcio, no solo decir ‘sí o no, me divorcio’. Hay que definir qué pasa con los deberes y obligaciones”.

Ahora, si la escisión es aprobada, la solicitud será enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE), que tardará aproximadamente dos meses en dar su veredicto. De confirmarse la separación, los disidentes podrán conformar un nuevo partido con personería jurídica.

La separación debería ser aprobada el próximo lunes por las tres cuartas partes del directorio nacional, conformado 58 miembros. Es decir, al rededor de 44 integrantes tendrían que votar a favor.

Escuche la entrevista completa en La W:

