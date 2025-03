La W recibió información de varias fuentes que señalan que el contralor Carlos Hernán Rodríguez, y el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, están promoviendo la candidatura de Ana Monsalvo, actual contralora delegada para Economía y Finanzas, para ser directora de Asocapitales, tras la salida de Luz María Zapata.

Y pese a que Monsalvo le dijo a esta emisora que no estaba interesada en ello, Zuluaga respondió en La W que ella sí les dijo de su interés de participar en esa elección.

“Justo ayer en la mañana tuve una conversación con el contralor y quiero decirle a todos los colombianos que ni él ni el vicecontralor tienen ni tendremos candidato ni candidata a Asocapitales ”, afirmó Zuluaga, y agregó: “no utilizamos nuestra investidura para promover o proporcionar candidato”.

Tras ello, reveló que “la doctora Ana Monsalvo sí le expresó al Contralor y nos expresó que quería aspirar Asocapitales, que tiene una hoja de vida que quiere someter a consideración de los alcaldes. Nosotros le dijimos que tenía toda la libertad como ciudadano, que si en el desarrollo de esa campaña veíamos que se podía obstruir su actividad como contralora delegada, le íbamos a pedir que se retirara del cargo para que hiciera su campaña”.

Finalmente, sentenció: “nosotros no vamos a permitir que se use la Contraloría para hacer ningún tipo de presión. No hemos llamado a ningún alcalde, no lo vamos a llamar, no vamos a intervenir”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

¿Desde Contraloría están promoviendo a funcionaria para Asocapitales? Responde vicecontralor

