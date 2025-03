“Eso no es cierto”: Federico Gutiérrez desmiente señalamientos de Luz María Zapata por Asocapitales

Este martes, 11 de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a los señalamientos de Luz María Zapata, quien dijo en este mismo medio que el determinador de su salida de Asocapitales fue el mismo mandatario antioqueño.

Según expresó, “me voy feliz y tranquila, la verdad me voy orgullosa porque Asocapitales queda en un punto muy alto, era una responsabilidad que me habían encomendado los alcaldes, incluso Federico Gutiérrez que fue el gestor de todo esto, hace 7 años fue uno de los que me impulsó, pero bueno las cosas cambian”.

Por este motivo, el alcalde de Medellín subrayó: “Les recomendaría llamar al alcalde Alejandro Eder (Cali) o Carlos Fernando Galán (Bogotá). Y les dirán que eso no es cierto ”.

“Es una decisión prácticamente de todos los alcaldes (...) Mi posición ha sido clara: Asocapitales debería ser de los alcaldes para fijar sus posiciones y no ha sido posible”, enfatizó.

En esa línea, ‘Fico’ mencionó que “si una persona dice que yo como alcalde tengo el poder sobre todos los demás alcaldes del país, está más que exagerando. Yo respeto infinitamente a mis colegas”.

“Asocapitales es una entidad muy importante y más en este momento de Colombia en donde debe jugar un papel fundamental hablando de estos grandes temas, pero a día de hoy no ha sido posible”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

