No es un capricho: alcalde de Medellín exige a Petro cumplir con los pagos a EPM

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, instó al presidente Gustavo Petro a cumplir con el pago de la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Sus declaraciones surgen tras el fallo de un juez que ordenó el embargo de cuentas del Estado debido a la falta de pago.

En entrevista con W Radio, Gutiérrez rechazó las acusaciones de Petro, quien calificó el proceso judicial como un ataque político. Según el mandatario local, la administración distrital actuó conforme a la ley para exigir el pago de más de 83 mil millones de pesos en subsidios tarifarios para los estratos 1, 2 y 3.

“Esto no es un arma política. Arma política la que él está haciendo en contra de las ciudades, en contra de las regiones, en contra de las empresas, tanto públicas como privadas, al no pagar esos recursos a los cuales está obligado. No es si quiere o no quiere”, afirmó Gutiérrez.

Como presidente de la Junta Directiva de EPM, el alcalde enfatizó que cualquier empresa afectada por deudas del Gobierno puede recurrir a las mismas herramientas legales para garantizar el pago.

Además, advirtió que la demora en los desembolsos pone en riesgo la prestación del servicio de energía en Colombia. “De no ser por la justicia, que está obligando al Gobierno Nacional a hacer lo que debe hacer, que es pagar lo que debe por ley, esta situación estaría peor”, concluyó Gutiérrez.

Escuche la entrevista completa a continuación:

