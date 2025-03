“No me arrepiento”: vicecontralor por nombramiento de Julián Niño como contralor delegado para Salud

El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de sus menciones en la investigación de este medio, ‘El laberinto de la salud’, en donde se le cuestiona el nombramiento de Julián Niño como contralor delegado para Salud, a pesar de que durante los tres años de su gerencia en el Hospital Universitario de Santander se establecían 17 hallazgos disciplinarios, 2 de incidencia penal y 4 hallazgos fiscales.

"El doctor Niño, durante su gestión en el Hospital Universitario de Santander, lo convirtió en el primero de Colombia y en la segunda IPS del país con el sello de no discriminación", explicó inicialmente.

Puntualizando, a su vez, que conoció “su idoneidad (de Julián Niño) y me pareció importante que alguien que conociera el sector”.

“A una persona hasta que no sea condenada se le hace una presunción de inocencia. A nadie se le puede mancillar, ni juzgar, ni declarar culpable hasta que un juez de la República competente así lo decida”, subrayó.

En esa línea, el vicecontralor Zuluaga puntualizó sobre Niño: “ Sí, había méritos para nombrarlo, no me arrepiento haberlo hecho . Hay una indagación preliminar en curso, pero hay un informe que también se puede observar que tiene información suficientemente técnica y jurídica de por qué esos hallazgos se eliminaron, porque las situaciones no demostraron un daño patrimonial”.

Por otro lado, Zuluaga explicó que no ordenó la eliminación de tres hallazgos en el marco de una auditoría al hospital ya mencionado. “Yo ordeno la revisión de uniforme, pero no la eliminación de los hallazgos”.

“Cómo se quiere que yo mantenga un hallazgo fiscal o la Contraloría lo mantenga, si esta misma no puede generar (eliminación) si no existe una prueba material de daño, como lo ha dicho la Corte Constitucional”, explicó.

