Bruce Mac Master le responde a Benedetti por “bloqueo a laboral”: no tiene ni idea de lo que habla

Bruce Mac Master, presidente del gremio de los empresarios (Andi), se pronunció sobre la consulta popular que convocó el presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma laboral.

“El presidente no se puede cansar del Congreso. El Congreso es el escenario en el cual se dan todas estas discusiones”, afirmó el líder gremial, quien agregó que llevan dos años pidiendo concertación.

Pero además, le respondió al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que la Andi no ayudó a que esta reforma se discutiera porque hubo un “bloqueo institucional, premeditado y provocado por los empresarios de la Andi”.

“ El ministro del Interior no tiene ni idea de lo que está hablando . Él ni siquiera sabe, probablemente, quizá porque ni siquiera estaba en Colombia, que durante todo el 2023 nos reunimos nosotros en el Ministerio del Trabajo durante 16 semanas. Trabajamos en estudiar y tratar de concertar artículos de la reforma. Había 67 artículos. Logramos acuerdo en 51 artículos. 16 artículos quedaron, digamos, pendientes para aprobación, para discusión en el Congreso, y el Gobierno Nacional radicó una reforma completamente distinta a la que habíamos concertado hasta el día 14 de marzo”, afirmó Mac Master.

Por eso, argumentó que “ha habido una intención expresa de no concertar, de no conversar, de no construir entre todos los colombianos y entre todos los estamentos colombianos las soluciones que requiere nuestro país”.

Finalmente, le respondió al presidente de la CUT, Fabio Arias, quien afirmó que esa concertación se trató de hacer, pero que los empresarios quisieron hacerla a la antigua.

“Nosotros básicamente lo que hemos planeado es sentarnos, mirar decreto por decreto, artículo por artículo, tratar de medir cuál es el impacto en términos de empleo”, afirmó el líder gremial.

Seguido a ello, puntualizó que “nosotros hemos tenido un diálogo muy fluido con las otras entidades de trabajadores. Con Fabio Arias no ha sido fácil, porque aparentemente no le interesa la concertación o no le interesa llegar a un acuerdo, pero bueno, digamos que él es una persona dentro de todo el movimiento sindical y dentro de todo el movimiento laboral, y uno esperaría que el resto de los representantes puedan conducir, digamos, a que efectivamente haya conversación”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Bruce Mac Master le responde a Benedetti por “bloqueo a laboral”: no tiene ni idea de lo que habla 08:58 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles