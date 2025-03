Congresistas debaten: Petro enfrentó al Congreso y buscará respaldo popular para sus reformas

El debate sobre la reforma laboral en Colombia sigue generando tensiones entre el Gobierno y el Congreso, luego de que ocho senadores de la Comisión Séptima radicaran una ponencia de archivo en contra de la iniciativa, que la dejó prácticamente muerta.

A propósito, el presidente Gustavo Petro señaló a esos ocho congresistas de “traicionar al pueblo trabajador” y anunció que buscará someter las reformas laborales y a la salud a una consulta popular.

El senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, habló en La W y rechazó las declaraciones del jefe de Estado; aclaró que, pese a que hay una mayoría en contra del proyecto, aún no se ha votado la reforma, ni se ha agotado el debate.

“Nosotros radicamos una ponencia para estudio y debate, no hemos votado nada. Que no engañen a la gente diciendo que ya se tomó una decisión. Me extraña que lo afirmen los senadores del Pacto Histórico y el propio presidente de la República”.

Ahora, Pinto también calificó como “peligroso” el pronunciamiento de Petro en redes sociales en contra del Congreso: “El trino del presidente es desafortunado y peligroso. Incita a la violencia. No puede ser que cada vez que el Congreso tome una decisión que no le gusta al Gobierno, la respuesta sea incendiar las calles”.

Esto, en referencia a una publicación en X, en la que Petro se refiere a Pinto de la siguiente manera: “El senador Pinto ha traicionado al pueblo trabajador de Santander y de Colombia. Quienes enarbolan a Jesús y votan contra el pueblo trabajador traicionan al padre putativo de jesús: al pueblo de Dios qué son la gente humilde y que trabaja. Enarbolan la cruz de cristo, pero su corazón está con la codicia”.

Por su parte, la senadora Marta Peralta, del Pacto Histórico, miembro de la Comisión Séptima, aseguró sobre la consulta popular que es una alternativa legítima para impulsar la reforma si el Congreso la rechaza.

“Nosotros no podemos esperar a que nos nieguen la reforma para reaccionar. Si el Congreso no quiere avanzar, el pueblo decidirá. ¿Cómo así que no va a haber debate sobre derechos tan importantes para la sociedad?”, dijo.

Y agregó: “Nosotros, que ganamos 50 millones de pesos al mes, estamos decidiendo con una firma negarle derechos a una persona que se gana un salario mínimo y trabaja 10 horas sin garantías. Decir que mejorar la estabilidad laboral quiebra a las empresas es un pensamiento atrasado”.

El choque entre el Gobierno y el Congreso por la reforma laboral está lejos de resolverse. Los ocho congresistas insisten en que la reforma es inviable y las diferencias son irreparables. La decisión final, en todo caso, está en manos del Congreso, pues será el Senado quien autorice o no la consulta popular.