CUT aseguró que responderá con movilización social “ante el hundimiento de la reforma laboral”

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, en diálogo con La W se refirió a la inconformidad de los trabajadores y los sindicatos del país ante el inminente hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, reiterando que para el próximo 18 de marzo, a modo de protesta y en apoyo a las reformas sociales del presidente Petro, se convocó a una manifestación en todo el territorio nacional.

“Rechazamos el hundimiento de la reforma laboral, a ese anuncio nosotros le respondemos con una movilización social”, aseguró.

En cuanto a los empresarios del país, los cuales han insistido en que se hunda o archive la actual propuesta de reforma laboral considerando que no es la que se necesita y ni se ajusta a la realidad de Colombia, el presidente Arias envió un contundente mensaje en el que les señaló de ser los responsables del estallido social y la desigualdad que se vive en el país.

“Los responsables de las movilizaciones, del estallido social, de la inconformidad y la protesta frente a la situación de desigualdad que hay en Colombia son ellos (...) Vamos a acudir a la movilización para señalarles una y otra vez que este Gobierno nació en el estallido social y que nosotros consideramos que ese estallido ha reclamado cambios y transformaciones, que son los que están contenidos en las reformas sociales y, por tal motivo, vamos a persistir en que eso sea lo que suceda”, aseguró.

Por el lado de realizar una concertación, como algunos gremios empresariales lo han propuesto para encontrar puntos medios en la reforma laboral, el sindicalista aseguró que esto no es posible, debido a que el discurso del empresariado no cambia, y pretender negociar con los mismos argumentos no permite recuperar derechos para los trabajadores.

“Es imposible hacer un consenso con alguien que primero solicitó el hundimiento de las reformas y, segundo, ¿de qué consenso vamos a hablar?, ¿de las fórmulas que ellos siempre han tenido?. Ellos siempre han dicho que esta reforma no es para generar empleo ni para reducir la informalidad. ¿A caso las reformas que ellos hicieron en 33 años de gobiernos neoliberales y proempresariales generaron empleo y combatieron la informalidad? No señor”, dijo.

Uno de los mensajes importantes que dejó el sector sindical frente al posible hundimiento de la reforma laboral es que el Gobierno, a través de decretos, empiece a ejecutar las ideas que tenía allí consolidadas, permitiendo así que los beneficios que los trabajadores esperaban, finalmente lleguen.

Finalmente, la CUT aseguró que retirar las reformas sociales del Congreso, como se ha pensado por una parte del Gobierno, sería un error, por lo que recomendó que las reformas se mantengan hasta que se aprueben o se hundan.

