¿Debe continuar o no ‘La Rolita’ en Bogotá? Concejales debaten sobre el futuro del operador público

Este martes, 12 de marzo, se aplazó el debate del proyecto de acuerdo para salvar el operador público de transporte ‘La Rolita’ en el Concejo de Bogotá. El cabildo deberá resolver el impedimento del concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien se opone a la continuidad del operador.

Ante esto, el concejal Briceño aseguró en los micrófonos de La W Radio que ‘La Rolita’ tiene dos problemas y que la Alcaldía de Bogotá no ha resuelto uno de ellos: la venta de acciones a Enel Codensa.

“En una asamblea extraordinaria se unieron tanto TransMilenio como ‘La Rolita’ y decidieron venderle el 20% de las acciones a Enel Codensa. Fue una venta mediante un contrato de carácter comercial pero que en su momento no contó con la autorización del Concejo de Bogotá. La ley es clara en eso. No se está subsanando la ilegalidad y se habrían cometido cuatro presuntos delitos, por lo que denunciamos al gerente de ‘La Rolita’ de la administración de Claudia López y al del actual gobierno”, dijo Briceño.

Entretanto, la concejal del Pacto Histórico, Heidy Sánchez, aseguró que hay que salvar ‘La Rolita’, pero que la Alcaldía debe asumir el liderazgo en el debate y convocar a sesiones extraordinarias.

“Fue inconveniente, más no ilegal, la venta de acciones. Por fortuna no se vendieron más. Pero hasta el día de hoy no se ha citado al debate sobre el proyecto de acuerdo. Aquí hay intereses para que se rechace lo público y se siga priorizando el oligopolio privado que domina la operación del Sistema Integrado de Transporte. Es importante destacar el papel de ‘La Rolita’, que es un operador responsable con el medioambiente y que tiene en su servicio, mayoritariamente, a mujeres. Además de fortalecer lo público permitiría avanzar en tarifa cero y en la reducción del FET”, dijo Sánchez en los micrófonos de La W.

Finalmente, el concejal Briceño hizo un llamado a la Alcaldía para que se pongan sobre la mesa los debates en torno a la venta de acciones, mientras que la concejal Sánchez insistió en la necesidad de citar a sesiones extraordinarias para discutir y aprobar el proyecto de acuerdo

