El presidente del Congreso y líder natural del Partido Conservador, Efraín Cepeda, se pronunció sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de llevar a consulta popular las reformas laboral y a la salud.

Cepeda aseguró en los micrófonos de La W que el mecanismo es “bastante complejo” y explicó que tras una eventual aprobación del Senado, el proceso requeriría la participación de al menos un tercio del censo electoral, lo que equivale a casi 14 millones de votos.

De hecho, manifestó su preocupación por el costo de la consulta y aseguró que, por ejemplo, solo la del 2018, promovida por Claudia López, ascendió a 350 mil millones de pesos. “¿De dónde saldrá ese recurso si el registrador ha manifestado que ni siquiera hay dinero para elecciones atípicas en 2025?”, dijo.

Ahora, Cepeda rechazó cualquier intento de presión sobre el Congreso: “Los poderes públicos son independientes. Ayer, senadores de la Comisión Séptima fueron intimidados por cientos de personas que ingresaron al edificio nuevo y no pudieron salir durante varias horas”, dijo.

De otro lado, advirtió que, si la consulta popular no alcanza el umbral o si el resultado no favorece al Gobierno, quedaría deslegitimado: “Si el Gobierno dice que es el pueblo quien valida las reformas y el pueblo no las valida, pues yo creo que queda desinstitucionalizado”, afirmó.

Finalmente, insistió en que el Gobierno debe optar por el consenso: “El camino siempre ha sido el diálogo, pero ese es el camino que jamás ha querido tomar el Gobierno Nacional”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Si la consulta popular fracasa, el Gobierno Petro queda desinstitucionalizado”: Efraín Cepeda 11:48 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí