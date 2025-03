Debate: ¿Hay presiones sobre el Congreso por inminente archivo de la reforma laboral?

El debate sobre la reforma laboral ha generado una fuerte confrontación entre el oficialismo y congresistas de partidos tradicionales e independientes. De hecho, congresistas del Pacto Histórico ingresaron al Capitolio a aprendices y sindicatos del SENA para ejercer presión sobre la Comisión Séptima del Senado, en la que se discutirá y votará el próximo martes, 18 de marzo, la polémica ponencia de archivo.

Son cuatro las ponencias radicadas, no obstante, la primera en votarse será la negativa, por lo que, de ser aprobada, las demás quedarán inmediatamente descartadas: ponencia positiva del Gobierno y dos ponencias alternativas, una del representante Fabián Díaz, de la Alianza Verde, y otra de la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U.

Sobre la presencia de cientos de aprendices del SENA en el Congreso y la propuesta del presidente Gustavo Petro de sacar las reformas a través de una consulta popular, hablaron en La W el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, y el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, uno de los congresistas que suscribió la ponencia de archivo.

“El día que radicamos la ponencia ingresaron alrededor de 300 personas del SENA, al parecer un senador solicitó su entrada con arengas e intimidaciones. Ayer tenían pensado ingresar 700 personas más. Pueden consultarlo con quienes manejan la seguridad del Senado”, contó el senador Henríquez, de oposición.

Ahora, sobre esas manifestaciones y las declaraciones del presidente Gustavo Petro, Henríquez las calificó como “ataques al Congreso cuando no le aprueban sus propuestas (...) Es un irrespeto a la independencia de poderes”.

Desde el oficialismo, el representante Alfredo Mondragón rechazó los señalamientos de Henríquez y defendió la participación de los aprendices en el Congreso: “No hay ningún episodio de violencia de parte de los aprendices del SENA contra ningún congresista en todas las audiencias que hemos convocado. Pretender dar un margen de duda sobre violencia o riesgo lo que demuestra es que el Congreso quiere legislar a espaldas del pueblo”.

De hecho, ante estos ingresos, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ya emitió una resolución con la que se restringieron los agendamientos. Según el texto, ahora cada senador solo podrá agendar a dos personas, y si solicita el ingreso de un número mayor, tendrá que ser con autorización previa de la mesa directiva.

Otro punto de tensión es la consulta popular, promovida por el presidente Petro, en caso de que la reforma laboral sea archivada. La oposición ve la propuesta como una estrategia de agitación política.

“Yo no me opongo a la consulta, pero cuando uno sale a las calles de Colombia, el sentir de la opinión pública es que no quieren ni la reforma a la salud ni la reforma laboral. Para hacer una consulta popular, el presidente debe retirar las reformas, firmarlas con sus ministros y someterlas al Congreso. Pero esto parece más una estrategia con miras a 2026 que un verdadero interés de legislar”, sostuvo Henríquez.

En contraste, Mondragón aseguró que “el presidente Petro está defendiendo propuestas que ganaron en las elecciones. Él no prometió de manera oculta reformar el sistema de salud o recuperar derechos laborales, lo dijo claramente en campaña y las mayorías votaron por él. Ahora, lo que estamos viendo es que el Congreso le está dando la espalda al pueblo colombiano”.

Así pues, el martes será un día clave para definir el destino de la reforma laboral. Y como está el ambiente, con las ocho firmas a la ponencia de archivo, ese día podría hundirse el proyecto.

Escuche la entrevista completa en La W:

