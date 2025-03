No hay claridad en tipo de operación: Supersociedades por no permitir venta de Monómeros a Nitrofert

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre las razones que llevaron a que esa entidad no autorizara la venta de activos de la empresa de fertilizantes Monómeros Colombo Venezolanos a Nitrofert.

“Es por varios factores”, introdujo Escobar.

Agregó que Monómeros "había suscrito un contrato de asistencia técnica con la posibilidad de la venta de activos y luego de ello nos solicitaron autorización a nosotros para hacer esa operación".

Le puede interesar Supersociedades no autoriza la venta de Monómeros a Nitrofert: esta es la razón

Explicó que, puntualmente, las razones de la no autorización a esta venta fue, entre otras cosas, que “al analizar la solicitud, no se acreditó el propósito de la operación en donde se garantizará la preservación de la sociedad. La información era insuficiente, era imprecisa, no era clara. No se establecía claramente cuál era la remuneración".

“Hay un conjunto de factores que hacen que, por supuesto, no exista claridad y no permite que la Superintendencia autorice tal negociación”, añadió.

Así mismo, el superintendente puntualizó que “como ellos (Monómeros) se encuentran en control, que es el máximo grado de supervisión, tienen, por ejemplo, que pedirnos autorización para cualquier actividad que sea diferente del giro ordinario de sus negocios".

“Aquí es evidente que no hay claridad en el tipo de operación y sobre todo, no se garantiza que la empresa siga siendo un negocio en marcha, siga manteniendo la operación y, adicionalmente, se siga salvando el empleo”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause No hay claridad en tipo de operación: Supersociedades por no permitir venta de Monómeros a Nitrofert 03:52 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: