¿Rusia aceptará propuesta de alto al fuego de Ucrania y EE.UU? Experta analiza posibilidades

El principal asesor del Kremlin y segundo en el equipo negociador de Rusia, el veterano diplomático Yuri Ushakov, se ha mostrado escéptico frente a la propuesta ucrania-estadounidense de implementar un alto el fuego temporal en Ucrania.

Olena Zakharova, jefa del Centro de Iniciativas Públicas ‘Ideas para el Cambio’ quien trabajó en el Departamento Político y de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, hizo un análisis sobre este tema en La W.

“Nadie quiere más la paz que los ucranianos, pero Putin no está interesado en un cese al fuego, ya sabemos la respuesta de Rusia (…) No hay interés en el cese al fuego, lo que le interesa a Rusia ni siquiera es el territorio ucraniano, sino que Ucrania no exista como Estado y hasta que no cumplan ese interés, no van a parar”, aseguró.

Consideró también que el hecho de que Putin haya aparecido con uniforme militar se trataría de una “propaganda interna rusa para quienes apoyan la agresión”

Por otro lado, sobre la amenaza del presidente Trump de imponer sanciones económicas a Rusia si no apoyan el cese al fuego, Zakharova dijo que “es imposible comentar sobre una declaración de Trump porque, pues cambia todos los días de parecer (…) Por supuesto que es una buena noticia este comunicado, pero, pues es difícil de creer que lo vaya a sostener”.

¿Se podría lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania?

Finalmente, en cuanto a sus perspectivas sobre la posibilidad de lograr un acuerdo de paz con Rusia, Olena Zakharova mencionó que ya han tenido intentos en los acuerdos de Minsk, pero son realistas de su dificultad.

“Por supuesto que sería una buena noticia, pero a Rusia no le interesa y la comunidad internacional no tienen la manera de imponer u obligarlos a cumplir con esos acuerdos”, dijo, destacando el trabajo de Zelenski en el accidentado encuentro que tuvo con Trump en la Casa Blanca, pues según dijo, intentó comunicar las necesidades del pueblo ucraniano.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause ¿Rusia aceptará propuesta de alto al fuego de Ucrania y EE.UU? Experta analiza posibilidades 15:30 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí