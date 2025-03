Se ‘rajó’ Ariel Ávila con su ataque machista a senadora Nadia Blel

Jueves Al Oído de los que se están rajando. La que nunca deja de sorprender es la senadora Isabel Zuleta, quien ahora propone incluir la reelección en la consulta popular y le dice al presidente Petro que la considere.

La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, dijo en X: “Contra el bloque institucional, consulta popular. Defendamos el mandato popular, cuente con nosotros presidente Gustavo Petro”.

A otro que hay que ponerle cero porque se rajó es al senador del Partido Verde Ariel Ávila, quien quería cuestionar a la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, por su negativa a la reforma laboral.

La forma tan brillante que encontró para cuestionarla fue hablar de quién era hija y hermana, es decir, no pudo decir nada de ella, solo recurrir a ese típico machismo de ‘es que la senadora es la hermana de, o la hija de’; senador Ávila, eso es ser misógino.

Las mujeres, si aún usted no lo ha entendido, llegamos a cualquier lugar por nosotras y sobresalimos por nuestro actuar y trabajo propio, tenemos voz y cada día somos más destacadas en los distintos escenarios.

No busque morbo en donde no lo hay, y si tiene un reclamo a sus familiares, hágaselo a ellos sin ser bajo y mencionarlo; acá no hay delitos de sangre.

La senadora Nadia dijo lo siguiente en sus redes sociales: “Los que creen que las senadoras que adoptamos una decisión autónoma, informada y libre vamos a acobardarnos por presiones o descalificaciones personales, es porque no conocen la fuerza y la convicción de una mujer cuando toma una decisión. Las presiones y descalificaciones en nuestra historia nos hicieron más fuertes. Es hora de que lo vayan entendiendo”.

Pasemos al Gobierno, que ahora mientras pretenden decir que no hay dinero y que cada día buscan ahorcarnos más el bolsillo buscan una consulta popular ¿Conocerán lo que nos cuesta? Para el ejercicio miren ustedes:

El plebiscito de 2016 costó $280.000 millones, la consulta anticorrupción de 2018 costó $310.479 millones. Al tiempo recortan presupuesto de Ministerio de Defensa, Deporte, Vivienda, subsidios y no pagan recursos de salud.