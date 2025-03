“Falta presencia y acción del Gobierno, necesitamos infraestructura”: gobernador de La Guajira

La W conversó con el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, sobre los proyectos que se encuentra llevando a cabo la región para potenciar su desarrollo y como han hecho frente a las problemáticas que se han presentado, como el desfalco de la UNGRD.

“Nosotros vivimos todo el año en emergencia, sea invierno o sequía, la complejidad es muy grande, por eso las dificultades que hoy tiene la UNGRD nos golpean fuertemente, porque no podemos tener una sinergia permanente. Por eso hemos tomado decisiones como la creación del Fondo de Seguridad Alimentaria, que es lo que nos ha permitido llegar a la Alta Guajira”, aseguro.

Es importante destacar que en La Guajira se encuentra el único desierto habitado del país, lo que hace que tenga dificultades estructurales.

“Necesitamos infraestructura para hacer frente a los problemas, al menos una vía nacional en la Alta Guajira (…) Yo nunca he tenido conversaciones vía WhatsApp con el presidente Petro, el diálogo siempre ha sido con los ministros, es como si hoy, a raíz de toda esta tragedia que se generó por el tema de la UNGRD, hubiera una precaución para venir al territorio”, agregó.

¿Cómo se está presentado el apoyo del Gobierno Petro a La Guajira?

En cuanto al apoyo del Gobierno de Gustavo Petro a estas necesidades, el gobernador Jairo Aguilar Deluque mencionó que la presencia de la UNGRD no es suficiente.

“El Gobierno Nacional tiene que hacer más presencia. Es importante que se unan a la misión, no solo en temas de acompañamiento sino en temas de acción (…) Hay una preocupación y por eso le he pedido a la ministra de Transporte proyectos de vías en la Alta Guajira, si no actuamos de manera rápida las condiciones se van a poner más complejas”, cerró.

