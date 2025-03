Cadena hotelera tendrá que pagar USD$2.9 millones por violación de turistas en Panamá: habla víctima

La historia es la de Alyssa Wingrove, una canadiense que, en 2018, fue a pasar vacaciones con su familia y su amiga Carley Gail al Hotel Decameron ubicado en la provincia de Coclé, República de Panamá.

Sin embargo, todo lo que parecía ser un sueño dio un giro inesperado cuando las jóvenes fueron violadas por dos guardias de seguridad del hotel llamados Humberto Mora y Jesús Bentacourt. En este momento, estas dos personas enfrentan un proceso judicial.

“Uno de estos dos guardias de seguridad, Humberto Concepción Mora, fue juzgado criminalmente y se encuentra en prisión y el otro, Jesús Bentacourt, quedó libre porque no había evidencia que lo incriminara relacionado con el ADN”, señaló Alyssa Wingrove ante los micrófonos de W Radio.

Según Wingrove, la reacción del hotel en el momento del crimen no fue positiva, pues fue poca la cooperación que recibieron. A esto se le suman, consecuencias psicológicas que han sido muy difíciles de superar a lo largo de 7 años.

“Cambió absolutamente todo en nuestras vidas, nunca volverán a ser las mismas. No volveremos a ser esas jóvenes emocionadas por irnos a unas vacaciones. Hemos lidiado con esto desde hace siete años, peleando día a día contra las barreras del lenguaje y el sistema (judicial), con el hotel no asumiendo la responsabilidad de lo que pasó”, advirtió Wingrove.

Reiteró que han atravesado “una situación muy difícil, con efectos devastadores para nosotras y nuestras familias”, ya que esta “puede no tener final por el proceso judicial que está en curso”.

La Sentencia No. 94 de 30 de diciembre de 2024 del Juzgado Quinto de Circuito Civil de la Ciudad de Panamá condenó a Hoteles Decameron a pagar una indemnización de USD $2,939,750.90 a favor de Wingrove y Gail. El hotel apeló a esta decisión.

“Ellos han negado su responsabilidad desde el día uno, no han asumido su parte en este episodio. Yo creo que el hotel no quiere que su reputación se afecte, pero ellos contrataron a estos guardias de seguridad, el suceso ocurrió en su propiedad y no hay ninguna discusión de que tienen alguna responsabilidad”, dijo Wingrove.

Las dos jóvenes y su equipo de abogados han agotado casi todas sus herramientas para seguir con este juicio y solo queda esperar, en los próximos días, cómo se resolverá el recurso de apelación interpuesto por la prestigiosa cadena hotelera.

W Radio se comunicó con el Hotel Decameron y señalaron que no se pronunciaran sobre el tema, ya que es un caso que se está manejando en los tribunales.

Escuche esta entrevista en W Radio:

Play/Pause Cadena hotelera, condenada a pagar USD$2.9 millones por violación de turistas en Panamá: habla víctima 10:22 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: