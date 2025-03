Día cívico: las ciudades que se unen y las que dijeron ‘no’ a la jornada

El Gobierno Nacional decretó para este martes, 18 de marzo, un día cívico con el fin de lograr la mayor afluencia de personas en las marchas para apoyar las reformas planteadas desde el ejecutivo.

En esa línea, alcaldes de diferentes ciudades en el país hablaron en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para expresar su posición con respecto a este tema, es decir, si se acogerán o no al día cívico.

Esta fue la opinión de algunos de los alcaldes

Cali: Alejandro Eder

“En Cali no nos acogemos al día cívico . Estamos en proceso de recuperar la ciudad y para eso necesitamos que esté funcionando Cali, que los colegios estén educando, que los hospitales estén atendiendo a los enfermos y que los servidores públicos estemos trabajando ”, dijo.

. Estamos en proceso de recuperar la ciudad y para eso ”, dijo. “Quien quiera salir a marchar puede hacerlo, es su derecho democrático, pero pedimos que se haga en paz”, concluyó.

Pasto: Nicolás Toro

“ En Pasto sí adoptamos la decisión del Gobierno Nacional del día cívico entendiendo este como un derecho de la participación ciudadana y nuestro Gobierno se ha caracterizado por ser respetuoso de las garantías constitucionales legales de la participación. La consulta es una forma participativa muy importante para nuestros ciudadanos”, explicó.

se ha caracterizado por ser respetuoso de las garantías constitucionales legales de la participación. La consulta es una forma participativa muy importante para nuestros ciudadanos”, explicó. “El día cívico es relativo, no es para todos. Servicios públicos siguen funcionando, hospitales siguen funcionando. Los colegios no tendrán clases. La capacidad de funcionarios que mañana no trabajan es muy pequeña”, cerró.

Bucaramanga: Jaime Andrés Beltrán

“ Bucaramanga no se acoge al día cívico . Tenemos claro que los retos que estamos asumiendo como ciudad en materia de productividad y desarrollo son muy importantes como para entrar dentro de una campaña política puntual del presidente ”, explicó.

. Tenemos claro que los retos que estamos asumiendo como ciudad en materia de productividad y desarrollo son muy importantes ”, explicó. “Somos garantistas de las diferentes manifestaciones, respetamos y acompañamos el derecho a la protesta, pero creemos que nosotros, desde los municipios, no podemos cubrir o acompañar unas manifestaciones que son más políticas que sociales, eso hace que la economía local tenga sus dificultades, por eso nuestra decisión es no acogernos”, dijo.

Puerto Carreño: Jaime Rodríguez

“Lo más probable es que sí nos acojamos al día cívico. Necesitamos apoyar esta reforma laboral que impulsa el presidente Gustavo Petro”, dijo Rodríguez.

Villavicencio: Alexander Baquero

“Villavicencio no se suma a esa propuesta del Gobierno Nacional. La ciudad es el centro de operaciones de la Orinoquía, no podemos parar servicios porque ya no somos petroleros. Tenemos limitaciones financieras y económicas como entidad territorial", introdujo.

“Cambiamos la actividad económica de nuestro municipio para que sea mucho más turísticos. No podemos parar“, agregó.

Finalmente, dijo: “No estoy de acuerdo con que las instituciones educativas y nuestra economía se vean afectadas por una polarización. Estas discusiones no se dan en la calle, hay otros escenarios".

