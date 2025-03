¿Hay o no hay colegio en Bogotá por día cívico del 18 de marzo? Fecode y el Distrito se pronuncian

La incertidumbre se apodera de los padres de familia y estudiantes en Bogotá ante la convocatoria de movilizaciones laborales, mientras la Administración Distrital y Fecode mantienen posturas divergentes sobre el servicio educativo.

La representante ante el comité ejecutivo de Fecode, Marta Alfonso, reafirmó que el paro educativo convocado por su organización no está relacionado con el paro cívico anunciado por el presidente, sino con las preocupaciones sobre la reforma laboral.

Según Alfonso, la decisión de movilizarse fue tomada con anticipación, mucho antes de que se planteara el paro cívico. “Nuestra convocatoria a la movilización es por una reforma laboral que, para nosotros, afecta las condiciones de trabajo de los educadores y de muchos otros sectores”, señaló.

Alfonso también agregó que la movilización busca, principalmente, llamar la atención sobre las condiciones laborales del sector. “Esas mismas manipuladoras de alimentos no tienen contratos fijos, no tienen horas extras, no tienen condiciones, la mayoría son mujeres que manejan el plan de alimentación escolar en todo el país. Es uno de los contratos más flexibilizados y con las condiciones peores que tenemos”, explicó.

La líder sindical enfatizó que el reclamo es por la equidad laboral y las mejoras para los trabajadores del sector, no solo para los docentes.

Por su parte, el secretario de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, afirmó que los colegios estarán abiertos y las clases continuarán como estaba previsto.

Silva indicó que el distrito está preparado para mantener operativos los más de 700 colegios de la ciudad y reiteró que se les ha solicitado a los sindicatos realizar sus protestas fuera del horario laboral para no interrumpir el servicio educativo. “Lo que hemos dicho a las organizaciones sindicales es que pueden manifestarse, pero en contrajornada, para no afectar la prestación de un servicio esencial como lo es la educación”, señaló el secretario.

El tema de la alimentación escolar también fue resaltado por Silva, quien destacó que para muchos estudiantes, los colegios no solo representan un espacio de aprendizaje, sino también una oportunidad para acceder a la alimentación garantizada por el Distrito. “No solo es el servicio educativo, para más de 700.000 niños es la oportunidad de recibir alimentación a través del Plan de Alimentación Escolar”, agregó.

La controversia también se centra en las condiciones laborales de los trabajadores vinculados al sector educativo, como las manipuladoras de alimentos, que según Alfonso, enfrentan precariedad en sus contratos y condiciones laborales. La representante de Fecode destacó que el movimiento sindical busca recuperar derechos laborales y mejorar las condiciones del sector, mientras que Silva insistió en que la administración está comprometida con garantizar el acceso a la educación para todos los estudiantes.

Al respecto, Alfonso comentó: “Nosotros, los maestros y maestras, sentimos que muchos niños no tienen acceso a una educación digna, porque sus padres están en situaciones laborales precarias. Y queremos que se recupere lo que nos quitaron en reformas pasadas que afectaron los derechos laborales”.

En cuanto al decreto presidencial sobre el día cívico, el secretario de Educación señaló que hasta el momento no se ha emitido una orden oficial, lo que genera aún más dudas sobre la jornada del martes. “Lo que conocemos es lo que el presidente ha dicho, pero hasta ahora no tenemos un decreto oficial que sustente el día cívico”, explicó Silva. “Nosotros estamos trabajando para mantener los colegios abiertos, como lo ha indicado el alcalde de Bogotá.”

Sin embargo, Alfonso dejó claro que la movilización de Fecode sigue adelante, independientemente de cualquier decreto. “Nosotros tomamos la decisión de movilizarnos mucho antes de que se hablara del paro cívico. Esta es una lucha por las condiciones laborales de los educadores, que afecta también a otros sectores como el de las manipuladoras de alimentos y los padres tercerizados”, dijo.

La disputa persiste en torno a cómo garantizar una educación continua en medio de un contexto de movilizaciones y protestas. Mientras Fecode defiende su derecho a la protesta como un medio para lograr mejoras laborales, la Administración Distrital se prepara para asegurar la normalidad del servicio educativo y la asistencia a clases, en un escenario de incertidumbre política y social.

Así, el 18 de marzo será clave para observar cómo se resuelven estos desencuentros y cómo afectará la jornada de movilización a la educación en la capital.

Escuche la entrevista completa a continuación: