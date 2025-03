Impacto que tendría descertificación de EE.UU. a Colombia en lucha antidrogas: habla Brian Nichols

Brian Nichols. Foto: Andrew Harnik / POOL / AFP via Getty Images

En medio de la coyuntura por la posible descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos, exdiplomático y ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental durante el gobierno de Joe Biden, Brian Nichols, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para expresar su punto de vista y analizar la situación.

Le puede interesar ¿Perderá Colombia la certificación antidrogas? Congresistas cuestionan estrategia del Gobierno

Nichols empezó explicando que para Estados Unidos “el tema de la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico es algo muy importante” que ha estado presente “a lo largo de toda la historia de la relación con Colombia y otros países”.

Implicaciones para un país descertificado

En esa línea, el ex subsecretario destacó que “un país que esta descertificado, que no está cooperando plenamente con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico podría perder la asistencia bilateral y sus oficiales podrían perder el derecho de viajar ” al país norteamericano.

“El secretario de Estado (que en este caso es Marco Rubio) tiene el poder de suspender los castigos que van con la descertificación, aun con países que no han tenido mucho éxito en la lucha contra este crimen”, dijo.

¿Habría aranceles?

A Nichols se le preguntó si al perder la certificación, uno de los castigos que se podrían recibir sería la imposición de aranceles.

El exembajador subrayó, en esa línea, que el tema de los aranceles “no está contemplado dentro del marco legal de una descertificación. Sin embargo, el ejecutivo (Trump, básicamente) tiene mucho espacio para utilizar aranceles y todos hemos visto que lo está usando de una manera jamás vista”.

“Políticamente, es algo que se podría utilizar”, agregó.

Por otro lado, Nichols mencionó que “el hecho de que la administración Trump haya casi que desmantelado y frenado mucha de la cooperación de asuntos antinarcóticos implica una baja de apoyo bilateral en todos los países”.

“Colombia es uno de los países que más ayuda recibe, a lo mejor entonces podría perder parte importante de esa cooperación”, concluyó.

Coyuntura en Venezuela

Nichols se refirió a la coyuntura electoral en Venezuela, teniendo a Nicolás Maduro como cabeza de la situación.

“No hemos visto avances en el tema de la democracia en Venezuela, no se ha respetado el resultado de las elecciones allá”, dijo el ex subdirector.

Añadiendo, al tiempo, que el “Gobierno de Maduro sigue atropellando los derechos fundamentales del pueblo venezolano, es una situación que va desde muchos años atrás, desde la época de Hugo Chávez”.

“No veo una estrategia integral para apoyar la democracia en Venezuela”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Impacto que tendría descertificación de EE.UU. a Colombia en lucha antidrogas: habla Brian Nichols 10:52 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: