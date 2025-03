“No cederemos ante presiones y amenazas”: Bedoya ratificó inminente archivo de reforma laboral

A un día de que la Comisión Séptima del Senado vote la ponencia de archivo de la reforma laboral, la senadora Berenice Bedoya, vicepresidenta de la Comisión Séptima del Senado y directora del partido ASI, pasó por los micrófonos de La W.

La senadora, quien recientemente fue señalada por el presidente Gustavo Petro de “actuar bajo presiones que vienen de los poderosos del dinero”, denunció amenazas contra los senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. No obstante, confirmó que se mantendrá la citación a la Comisión Séptima para decidir mañana 18 de marzo, pese a que el jefe de Estado convocó movilizaciones en todo el país.

“Nosotros no cederemos. Los ocho estamos firmes, y muchísimo menos vamos a ceder con presiones y con amenazas (...) está incendiando a las instituciones para que nos ataquen porque no estamos de acuerdo con una reforma laboral que no beneficia a los colombianos y a las colombianas”, dijo.

Además, cuestionó los señalamientos hechos por congresistas del Pacto Histórico y por miembros del Gobierno a través de medios oficiales: “Los medios de comunicación del Gobierno se usan para atacarnos y desinformar a las personas. No escuchan las razones. Lamentable que un mandatario, que predicaba la democracia, hoy no esté respetando las decisiones de unos congresistas”.

Agregó: “Nos han intimidado demasiado en los correos electrónicos y en las redes sociales. Hemos recibido demasiadas intimidaciones y creo que eso es demasiado bajo. Estamos en un país democrático donde debemos respetar las decisiones de los demás”.

El presidente Petro ha señalado en más de una ocasión que los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo están en contra de la clase trabajadora, incluso de los estudiantes del SENA. Frente a esto, Bedoya respondió: “No es cierto. Lo que estamos buscando es que se proteja a las organizaciones y a los estudiantes. Es una reforma que ni siquiera tiene aval fiscal (...) La Comisión Séptima ha sido demasiado estudiosa con unos equipos de trabajo muy profesionales”.

Ahora, La W le preguntó por un trino de la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, quien sugirió que detrás del intento de archivar la reforma habría intereses burocráticos. Incluso, mencionó directamente a un congresista que supuestamente habría firmado el archivo porque no le dieron la dirección nacional de Bomberos de Colombia.

Bedoya aseguró: “No entiendo por qué una persona o algunas personas del gobierno siempre piensan que es por temas burocráticos o de corrupción. Yo creo que cuando uno habla, es de sus propios intereses y es de su propia experiencia. Eso lo tendría que explicar es la senadora Zuleta”.

Con una votación de 8 de 14 miembros en total de la comisión, se hundiría este 18 de marzo la reforma laboral. Esos votos ya estarían garantizados; son los mismos que suscribieron la ponencia de archivo.

Escuche esta entrevista en La W:

