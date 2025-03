Al Oído | Ninguna marcha espontánea, hoy muchos salen a cuidar su contrato: ¿movilización aceitada?

Al Oído de lo que realmente pasa hoy, el lanzamiento de campaña del Gobierno.

No hay que ser ingenuos, no hay nadie que esté más feliz que el presidente cada que en el Congreso le frenen iniciativas porque sabe que eso lo lleva a su mejor versión, la versión del Gustavo Petro que posa de víctima, la versión del que sale a las calles o se asoma al balcón y se sube en las tarimas a agitar su nicho.

Lo del día cívico responde a ver que las últimas marchas que citaron no lograron llenarlas y cómo no, si la mayoría de congresistas que entraron en lista cerrada no tienen poder de convocatoria ni para llenar una van.

Hoy tampoco se puede medir el apoyo, porque seguramente asistirán muchos contratistas obligados cuidando la lonchera, deben salir a marchar porque lo que sí tenemos claro es que el presidente perdió hace mucho la movilización espontánea, ahora requiere aceitar la participación.

Píldora para la memoria. Recuerden ustedes que en las marchas de apoyo a Gustavo Petro del 27 de septiembre de 2023 el Gobierno Nacional movilizó 570 buses y repartió 22.000 kits de comida para lograr llenar sus eventos en Medellín y Sincelejo.

El 20 de julio de 2024 el presidente Gustavo Petro convocó 11 marchas campesinas para apoyar la reforma agraria y su Gobierno. Para esto movieron personas en 381 buses.

Las organizaciones indígenas CRIC y ONIC que también anunciaron que apoyarían la movilización del Gobierno. No sorprende, tienen 81 contratos con el gobierno.

¡Obvio deben cuidar la lonchera!

Es tan irresponsable el manejo a las finanzas públicas por parte del Gobierno que el derroche ya les parece paisaje.

No es menor ver que el presidente Petro autorice que los funcionarios públicos no trabajen para unirse a manifestaciones en horas laborales.

Esto hace parte de las arbitrariedades de este Gobierno que se nos vuelven parte del día a día.

Estaría bien que la Contraloría entre a revisar si con dineros públicos se está convocando a movilizaciones en apoyo al Gobierno porque, discúlpenme, los impuestos que con tanto esfuerzo se pagan en el país no es para que los que viven de ordeñar al Estado hagan política.

Doloroso ver a un presidente que, en lugar de gobernar y mostrar resultados, prefiere alimentar la división y cree que puede amedrentar al Congreso.

En fin, mientras siguen las peleas políticas por el poder, usted que me escucha le toca seguir corriendo a trabajar porque no han entendido que necesitamos soluciones, no peleas políticas.

Nunca antes habíamos estado ante un panorama tan oscuro entre un pésimo Gobierno y una oposición dormida, arrinconada sin lograr interpretar las necesidades del nuevo país y desdibujada sin un líder claro.

Unos porque no sabían gobernar y otros porque no saben hacer oposición. Antes este barco no se ha hundido.