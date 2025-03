Duró 4 horas haciendo plancha abdominal e hizo 1.575 flexiones en una hora: historia de Donna Wilde

En 2024, Donna Jean Wilde, a los 58 años y en menos de seis meses, rompió dos récords mundiales Guinness. Uno de ellos fue la plancha abdominal de mayor duración, pues esta mujer duró 4 horas, 30 minutos y 11 segundos seguidos en esta posición sin dejarse caer.

Otro de los récords que rompió fue la mayor cantidad de abdominales, pues hizo 1,575 flexiones en 60 minutos.

Por esta razón, la misma Donna Jean Wilde, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su hazaña.

“Nunca planeé romper dos récords Guinnes, esa no era la meta de mi vida, sino que solo se desarrolló con el tiempo”, explicó.

Así mismo, Wilde mencionó que todo comenzó cuando se fracturó una de sus muñecas estando en el colegio. “Me gustaba mucho hacer ejercicio, pero no podía por la fractura, entonces comencé a hacer el reto de las planchas y me enamoré de esta práctica. Cada que podía las hacía, y luego mi familia me alentó a establecer la meta de romper un récord Guinnes porque duraba horas en la casa en esta posición”.

“No me considero una persona extraordinaria. Me gusta compartir mi historia para que la gente entienda que se puede disfrutar de cualquier actividad deportiva sin importar quién sea”, subrayó.

Vea como Donna Jean Wilde rompió el récord de la plancha abdominal más duradera:

Escuche la entrevista completa a continuación:

