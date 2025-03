“Presidente Petro puede preguntar en consulta popular sobre su reelección”: senadora Isabel Zuleta

En diálogo con La W, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, se refirió a la consulta popular que impulsará el presidente Gustavo Petro para que la ciudadanía elija si apoya o rechaza la reforma laboral y la reforma a la salud del Gobierno.

La congresista mencionó que si bien, el texto inicial estará enfocado a los proyectos de reforma, el mandatario tiene la posibilidad de preguntar allí cualquier cosa que él considere pertinente.

“Puede incluir las preguntas que considere, no solo sobre la reforma laboral, puede incluir sobre otros tipos de reformas, por qué no la reforma a la constitución, necesaria para que se dé un proceso de reelección en Colombia”, aseguró la senadora.

Asimismo, mencionó que para ella es importante la “ampliación de la democracia” y que ese sería el objetivo de la consulta.

“Todos los mecanismos de ampliación a la democracia van a ser bienvenidos por este proyecto político, siempre hemos aspirado a que sea la ciudadanía la que decida si debe continuar o no el presidente Petro, porque no lo han dejado gobernar (…) Para nosotros debe existir un mecanismo permita la continuidad del presidente”, dijo.

Asimismo, rechazó la decisión del Congreso de no permitir la entrada de la ciudadanía a la discusión de la reforma laboral, alegando “bloqueo institucional”.

“Hay un bloqueo institucional para la deliberación y la toma de decisiones, por eso la consulta popular debe incluir todas las preguntas que el presidente conciba (…) Cada vez que manifestantes salen a las calles o las personas se encuentran con el presidente hay arengas y gritos que piden su reelección, tengo las firmas listas para presentar el proyecto, no lo he tramitado porque no quiero obstaculizar el paso de las reformas”, agregó.

Finalmente, destacó que modificar la ley para que regresara la reelección presidencial no sería inconstitucional, pues precisamente es una figura que se ha usado en el pasado.

Escuche la entrevista completa en La W:

