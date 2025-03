Al Oído | Petro se quitó la máscara: un presidente en campaña que no gobierna y amenaza

Al Oído con el rompecabezas de un país que será difícil volver a armar.

Sin duda ayer 18 de marzo vimos un lanzamiento de campaña, en el que hay candidatos claros del Gobierno en el que por hacer el favor a otros decidieron deje por fuera a Gustavo Bolívar pese a que es el que tiene mayor popular, conecta más con las bases y conecta más en tarimas, pero a los emperadores compartir el cariño del pueblo no les gusta.

Cada uno elige si se queda miope frente a lo sucedido en el país ayer, es infantil jugar a negar la convocatoria que por el motivo que sea existió en el país. En Bogotá se vio una marcha masiva, es equivocó por parte de opositores buscar negarlo, si desde la oposición seria no se reflexiona se están confiando encerrados en una burbuja, mientras muchos se engañan.

Ocho puntos para reflexionar:

1 El apoyo de las bases electorales duras del presidente Petro se mantienen. Si bien, también sería un error del gobierno asumir que recuperaron el apoyo de las calles ya que muchos de los que salen es respondiendo a contratos o a cuidar la lonchera por miedo a represarías en sus lugares de trabajo, pero no todos los que salen es por eso.

2. El congreso queda entre la espada y la pared, no aprobar la consulta es darle gasolina a la narrativa del presidente de un congreso que lo quiere bloquear y aprobarla es darle la oportunidad de reconstruir un apoyo popular. Una decisión que requiere un análisis profundo por parte de nuestros congresistas.

3. La consulta popular nos llevará a mayor polarización en el país y a pésimos ejemplos por afán electoral, de clicks y de sonar o miren al congresista Alfredo Mondragón del Pacto Histórico en el día de ayer y su violencia para acercarse al senador Alirio Barrera del Centro Democrático al que tildó de matón. Una bajeza sin precedentes estaba en su momento de primera línea de ataque, de agresión y de buenas que dio con un caballero, pero en un país en el que hay un conflicto interno descontrolado esto es lo último que necesitamos los colombianos. De razón, y en los estadios aún entre barras bravas se matan.

4. Petro ni es gerente ni ha sabido gobernar, eso es evidente, por eso necesitaba revivir, volviendo a lo suyo: Campaña. Su lugar de confianza y en el que sabe moverse como pez en el agua. Mientras unos desde X creen que está solo o prefieren pensar que solo los acompañan funcionarios.

5. La movilización ciudadana será la herramienta de presión en lo que queda de gobierno.

6. Con la narrativa el presidente deja en claro que se va a radicalizar más y busca deslegitimar a cualquiera que sea su opositor. Ayer vimos un discurso marcado por agresiones y una agitación de masas que puede llevar a hechos que nos costará mucho reparar como país.

7. Con discursos violentos pretenden distraer de un Gobierno que ha estado marcado por escándalos vergonzosos de corrupción, crisis en su gabinete, cambios constantes en ministerios, falta de ejecución, derroche e incapacidad para gerenciar.

8. La oposición está desdibujada, parece no interpretar las necesidades del país, hay un miedo constante, no se ve un líder claro, están divididos por egos, no hay acciones concretas y creen que por X van a vencer. Insultos, falta de mensajes concretos, denuncias constantes que se vuelven ruido y mismo discurso se pierden, quedándose, creyendo que solo salen contratistas o funcionarios, mientras ellos avanzan unidos, concentrados y vendiendo de a un mensaje. El país hay que leerlo y reflexionar acerca de los reclamos sociales, del país al que estamos enfrentándonos hoy la ciudadanía reclama hechos no solo discursos, reclama soluciones no solo quejas.

Por último: Doloroso que una persona con la dignidad de un presidente caiga tan baja y utilice el dolor del senador Alirio Barrera por la muerte de su mascota y amigo, que decadencia de debate eso no tiene nada de un líder que decía defender la Colombia potencia de vida. Lo de mal presidente pasará, lo de mala persona no.