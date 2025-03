El laberinto de los dineros de la salud XIV: la mascarada presidencial o #SiempreHayUnTrino

Al igual que el Uróburo, aquella serpiente que se muerde la cola; o la cinta de Möbius, donde afuera es adentro y a la vez adentro es afuera, hoy La W presenta la última entrega de ‘El Laberinto de los dineros de la salud’ en donde llegar al final no es más que volver al comienzo.

A lo largo de las 13 entregas que han precedido a este final hemos mostrado como partidos políticos y miembros del Gobierno, muy cercanos al presidente Gustavo Petro, han estado involucrados en un esquema de corrupción que no es nuevo, ni comenzó el 7 de agosto de 2022.

Están los viejos conocidos del Partido de La U, quienes por lo menos en los últimos tres gobiernos han logrado sustraer miles de millones de pesos del sistema de salud. Están los integrantes del círculo más cercano al presidente que habrían facilitado el reencauche del esquema e incluso su renovación.

Aunque al comienzo el presidente Petro condenó nuestra búsqueda, señalándola como un plagio, desde hace un par de semanas el jefe de Estado ha guardado silencio porque la gran mayoría de revelaciones hechas por La W no están en el informe que provocó la fulminante salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia de Salud.

Para avanzar en la radiografía del robo a la salud retomamos la etiqueta digital #SiempreHayUnTrino de nuestro compañero Félix de Bedout en su ya legendaria Cacería de Trinos para evidenciar los alcances de una red que lo corrompe todo y animaremos el relato inspirados en el inicio de la serie mundial de béisbol…

Strike uno

El pasado 5 agosto de 2024, nuestra colega Paola Herrera publicó en Revista Cambio una noticia en la que llamaba la atención sobre el nombramiento de la ex vicepresidenta de la Fiduprevisora como notaria en Bogotá. El título de la noticia es: “Gobierno de Gustavo Petro entregó notaría a funcionaria clave en el escándalo de la UNGRD”. Paola, tras la publicación de la nota, hizo un trino en el que se podría leer…

A las pocas horas de haber hecho su publicación, hubo reacción del presidente Petro también en formato trino…

Esa afirmación del presidente sobre la Fiduprevisora y la labor de Daniela Andrade es exactamente la misma que Andrade ha utilizado para insistir en que ella no tuvo responsabilidad alguna en el desvío de dineros de la salud hacia los operadores que luego se reorganizaron bajo el paraguas de la empresa de papel Venum Investments 2020, registrada en España.

Sin embargo, la Fiduprevisora y particularmente Daniela Andrade estuvieron muy lejos de ser un girador pasivo de los recursos del Fomag. De hecho, como queda evidenciado en los contratos de transacción que se firmaron a finales de 2023 y comienzos de 2024 con las uniones temporales que atendían al sistema de salud del magisterio, Andrade hizo esos contratos incumpliendo requisitos legales, aunque ella afirme lo contrario.

En primer lugar, como se puede apreciar en los diez contratos firmados por un monto cercano a 1,6 billones de pesos, la parte motiva evidencia que el Consejo Directivo del Fomag nunca autorizó la firma de dichos contratos. De hecho, la imagen tomada de uno de los contratos y que está disponible en wradio.com.co, demuestra que fue a través de una enrevesada argumentación alejada del reglamento del encargo fiduciario a Fiduprevisora por parte del Fomag que se sustentó el contrato.

En los puntos correspondientes al procedimiento de autorización para los contratos se relata que el ‘comité de asuntos legales Fomag’ aprobó la firma de los contratos, que este llevó su concepto al ‘comité jurídico del Ministerio de Educación Nacional’ y que luego la Fiduprevisora presentó dicha propuesta de contratos al Consejo Directivo del Fomag, pero en ningún punto del documento se habla del visto bueno de dicho Consejo Directivo a la propuesta a pesar de que era requisito legal para poder proceder.

Pero esta no es la única ilegalidad. Es aún más grave descubrir que para la legalización y firma de los contratos por cerca de 1,6 billones de pesos nunca se contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal o ‘CDP’ que es un requisito de ley, pues toda obligación que nace a través de un contrato con el Estado debe estar respaldada por ese documento que indica la disponibilidad presupuestal suficiente para asumir el futuro pago.

Pero volvamos al trino del presidente en donde dice que la Fiduprevisora es un girador pasivo y que por ende no se puede cuestionar el nombramiento de Daniela como notaria. Sin embargo, por lo menos cuatro meses antes él ya sabía de las andanzas de Daniela y de los contratos ilegales firmados por ella.

La W pudo confirmar que el presidente recibió en febrero de 2024 advertencias de por lo menos dos funcionarios del Ministerio de Educación sobre los presuntos delitos cometidos por Daniela con los recursos de la salud de los profesores. En ese mismo sentido fue el informe que en marzo de 2024 presentó el secretario de transparencia, Andrés Idárraga, al presidente y a Laura Sarabia. Y fue exactamente eso lo que le advirtió como amigo el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Ramírez, al primer mandatario a la vez que le alertó sobre el íntimo vínculo existente entre Daniela y Sarabia.

Contrario al trino, Petro sí sabía de las andanzas de Daniela Andrade, pero ante el público ocultó la verdad.

Strike dos

El 8 de mayo de 2024, cuando el fracaso del improvisado cambio en el sistema de salud de los profesores era noticia de primera plana en todo el país, un hecho inesperado enrareció el ambiente: sujetos no identificados dispararon contra el vehículo asignado a John Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora. El ataque ocurrió en medio de la noche, cuando Marín ya no iba dentro del automóvil y su conductor estaba en la diligencia de realizar el tanqueo de gasolina antes de irse a casa a descansar. Dos días después el presidente Petro hizo un trino…

Ampliar

¿En qué momento salió el reporte policial o el informe de los investigadores que determinó que el incidente era un atentado de “las mafias que se habían tomado los dineros del magisterio”?

El presidente aventuró su contundente afirmación cuando las hipótesis que manejaban los investigadores eran: un intento de robo o un acto de intimidación contra el presidente de la Fiduciaria relacionado con el escándalo de Gestión del Riesgo o el cambio en la salud del magisterio.

Una de las personas involucradas en la trama corrupta para robarse los dineros de la salud y vinculada al Partido de La U fue tajante en su comentario a La W: eso fue puro fleteo. Explicó que era imposible que los antiguos operadores de la salud de los profesores estuvieran interesados en amenazar a Marín, pues este les había cumplido con la liquidación de más de un billón de pesos y, además, los había acompañado en la configuración del nuevo esquema para saquear la salud a través de Venum Investment.

Otra fuente consultada sobre el tema señaló que John Mauricio Marín utilizaba la camioneta asignada para su seguridad para el transporte de gruesas sumas de dinero en efectivo correspondientes a los pagos que le hacían por sus gestiones, así que lo más seguro es que al vehículo lo estuvieran siguiendo para robarlo.

La W indagó con la Dijin de la Policía para conocer los resultados de la investigación y aunque no ha habido conclusiones definitivas señalaron que la información que se logró recaudar indicaba como teoría más probable un intento de robo.

¿Si fue un fleteo porqué el presidente nunca corrigió su señalamiento y condena? ¿El relato de la “mafia” buscaba desviar la atención sobre hechos irregulares que estaban ocurriendo en la Fiduprevisora?

Las preguntas tienen sentido si se verifica la fecha, pues según Daniela Andrade en entrevista con la Unidad Investigativa de El Tiempo, ella alertó al presidente sobre la situación que se estaba presentando dentro de la entidad. Es más, como lo informamos en la edición IX del Laberinto, Daniela estuvo reunida junto a Laura Sarabia y Jaime Ramírez Cobo con el presidente el 9 de mayo, es decir, un día después del disparo al carro de Marín y un día antes del trino. ¿Qué se habló en ese encuentro en el que participaron la responsable del pago de más de un billón de pesos a los integrantes de la que Petro llama “mafia” y el hombre que llevó a la Superintendencia de Salud las hojas de vida de los interventores que favorecieron a las IPS que señalaba Mario Urán?

Strike tres

Pero teniendo en cuenta que el Laberinto busca encontrar a los responsables políticos del desfalco a los dineros de la salud de los colombianos, hay que ir más atrás. Un año antes de la presentación del informe del Superintendente de Salud que terminó costándole el cargo. Seis meses antes del descalabro en la implementación del nuevo sistema de salud de los profesores que terminó beneficiando a los mismos que desde hace varios gobiernos se venían lucrando con un servicio de pésima calidad a los maestros y sus familias. En octubre de 2023 el presidente Petro hizo este trino…

Ampliar

¿Qué fue lo que descubrió el gobierno? ¿Ante qué autoridad denunciaron a la red de corrupción en la utilización de los recursos del Fomag?

El trino cobra relevancia pues los integrantes de esa red fueron los beneficiarios de los giros ilegales por 1,6 billones de pesos que firmó Daniela Andrade tres meses después. Los integrantes de esa red fueron los mismos que quedaron en evidencia en la investigación del superintendente Luis Carlos Leal un año después. Los integrantes de esa red son las IPS de Venum Investment y los políticos vinculados a ellas desde hace décadas. Los integrantes de esa red, no son COOSALUD, sino las IPS que se han venido beneficiando por las generosas recomendaciones de Mario Urán a las EPS intervenidas por la Superintendencia. Las mismas IPS que en un pasado se han visto beneficiadas por generosos giros desde otras EPS intervenidas y ya liquidadas.

¿Por qué el gobierno no ha ordenado investigación a toda esa red? ¿Por qué no ha iniciado la Fiscalía la investigación por los presuntos delitos cometidos por Daniela Andrade? ¿Por qué la Contraloría no dice nada sobre unos contratos billonarios que se firmaron sin disponibilidad presupuestal? ¿Por qué los ministros cuya confianza se defraudó con los contratos que firmó Daniela no han dicho nada? ¿Por qué las fuentes que hacen parte de la red corrupta y que entregaron información a La W recibieron amenazas si seguían hablando?

Omertá es la palabra que define en algunos círculos oscuros a la ley del silencio y por ella es que salir del Laberinto de los dineros de la salud es imposible. Porque a pesar de las denuncias parece que en todos los niveles se impone un silencio tan imposible como la supervivencia del Uróburo símbolo del esfuerzo inútil de buscar que algo cambie. Para salir del laberinto, toca entrar en él y quien entra nunca sale.

Escuche esta investigación en La W:

