“Voy a evaluarlo”: general (r) William Salamanca no descartó lanzarse a la Presidencia

El general (r) William Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el recibimiento honorífico que tuvo en su regreso a Miami, ciudad de la que fue cónsul, y cómo empresarios y colombianos en ese país le dieron su respaldo para lazarse a la Presidencia en las elecciones del 2026.

No obstante, es importante destacar que una candidatura presidencial no estaba en los planes de Salamanca, sin embargo, este homenaje lo hizo reconsiderarlo.

“Un grupo de colombianos radicados en Florida me convocaron para un evento, se trataba de un homenaje para reconocer mi gestión y trayectoria de 40 años de servicio al país, había colombianos representantes del arte, la cultura, el comercio, la música, no me lo esperaba”, afirmó.

Asimismo, enfatizó en que su principal iniciativa al salir del cargo fue darse un respiro del servicio público compartiendo con su familia.

“Mi salida no tiene que ver con una aspiración presidencial, pero lo de anoche si fue una expresión de confianza de ellos en mí, pero no estaba en mi agenda (…) Se reconoce mi trabajo juicioso en favor del país y puedo decir que esto sí me obliga a tomar un tiempo para evaluarlo, para pensarlo con responsabilidad y tomar una decisión en torno a esta propuesta”, reveló.

Esto dejaría la puerta abierta a la posibilidad de que el general (r) William Salamanca entre a la carrera por la Presidencia de la República de cara a las elecciones de 2026.

