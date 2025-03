“Ya cumplí mi ciclo”: general (r) William Salamanca sobre su salida de la Dirección de la Policía

Según conoció previamente W Radio, el general (r) William René Salamanca fue citado sin previo aviso al despacho del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, para ser informado de que saldría del cargo como director de la Policía Nacional.

El general (r) Salamanca se retiró sin dar mayores detalles sobre lo que llevó a su salida, sin embargo, ahora pasó por los micrófonos de La W donde fue consultado sobre el tema.

“Estas carreras no tienen un tiempo definido, mi salida la comparo como cuando el expresidente Iván Duque decidió oxigenar la cúpula, es muestra de que los gobernantes son los que toman decisiones y yo ya había cumplido un ciclo, así que tomé la decisión de dar un paso al costado y dar la oportunidad a nuevas generaciones”, aseguró el general en retiro.

Asimismo, enfatizó en que deseaba lo mejor al actual director, general Carlos Triana, pues la labor de ser director de la Policía en Colombia es “demandante y exigente”.

“Esa decisión la tomé porque nuevos aires ya se vienen para mí, fue un ciclo bien cumplido, con éxito, un trabajo juicioso en beneficio del país, lograr la Presidencia de Ameripol es la muestra de cómo la Policía colombiana vuelve a figurar a nivel internacional”, dijo.

¿Está en sus planes lanzarse a la Presidencia?

Asimismo, enfatizó en que su principal iniciativa al salir del cargo fue darse un respiro del servicio público compartiendo con su familia.

“Mi salida no tiene que ver con una aspiración presidencial, pero lo de anoche si fue una expresión de confianza de ellos en mí, pero no estaba en mi agenda (…) Se reconoce mi trabajo juicioso en favor del país y puedo decir que esto sí me obliga a tomar un tiempo para evaluarlo, para pensarlo con responsabilidad y tomar una decisión en torno a esta propuesta”, reveló.

Esto dejaría la puerta abierta a la posibilidad de que el general (r) William Salamanca entre a la carrera por la Presidencia de la República de cara a las elecciones de 2026.

Escuche la entrevista completa en La W:

