Desde Andeg cuestionan la viabilidad de que opción tarifaria sea pagada por estratos altos

En entrevista con W Radio, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), se refirió a la nueva idea del Gobierno Nacional, expuesta por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, acerca de que la opción tarifaria la cual es una deuda que se tiene por parte de los usuarios con las empresas comercializadoras y que ya alcanza los 3 billones de pesos, sea pagada por los ciudadanos de los estratos altos de Colombia.

Ante el escenario, el líder gremial, aseguró que no encuentra tan viable esa idea, teniendo en cuenta que es un monto muy alto el que tendría que asumir una parte de la población colombiana, agregó “yo creo que es un pago bastante pesado porque como le digo, son 3 billones de pesos que se distribuirían en tres estratos y de pronto el nivel comercial que la verdad es que no es que pese mucho dentro de lo que consumimos en Colombia; cuando uno mira los otros, los estratos más bajitos, los de menos población, pues son los cuatro, cinco y seis”.

Añadió “es una deuda que tiene cada usuario y que otro usuario pague una deuda por ti, es como si un banco te dijera: mira, es que el señor del lado no me pagó, págueme usted”.

La propuesta del Gobierno ha generado polémica, debido a que desde el inicio del mandato del presidente, Gustavo Petro, lo que se había planteado era que esa opción tarifaria iba a ser acogida y pagada por su administración, sin embargo, con el nuevo anuncio se realiza un cambio radical de planes, sin dar claridad de cuánto tiempo además requerirá ejecutar la idea.

El presidente Castañeda, frente a este punto dijo “lo primero, hay que medir el impacto, porque uno tiene que tener en la cabeza pues que hay unos usuarios que van a decir “oiga, pero yo por qué voy a asumir esto, si esto me va a significar un esfuerzo mayor, me va a tocar pagar más tarifas”; y el mensaje de gobierno siempre ha sido pues que las tarifas no le suban a los usuarios y aquí no se ha discriminado a nadie, es decir, nunca se ha dicho que es que le baje a unos y le suba a otros”.

Finalmente, Andeg expresó que la gran duda que se genera se encuentra sobre la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y su facultad para poder determinar y ordenar que dicha deuda de 3 billones de pesos termine siendo pagada solamente, por una parte de la población colombiana, teniendo en cuenta que el plan original que se había dispuesto por ese ente regulador era diferir la deuda a 10 años y que todos los colombianos lo paguen a través de sus facturaciones.

Escuche la entrevista completa aquí:

